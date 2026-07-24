Bosbranden op je vakantiebestemming? Dit is wat je reisverzekering écht vergoedt — en wat nietUntitled article

Ruim 20.000 mensen zijn deze week geëvacueerd uit campings en vakantieparken bij het bassin van Arcachon, nadat een uitslaande bosbrand in de Gironde in minder dan 24 uur meer dan 3.400 hectare pijnbos verwoestte ( Le Monde ). In Spanje ging vlakbij Madrid het hogesnelheidsverkeer op de lijn Madrid–Barcelona tijdelijk plat door een brand bij Aldea del Fresno ( La Stampa ), en op Cyprus sprak brandweerchef Nikos Longinos donderdag over "misschien wel de moeilijkste dag van het brandseizoen" ( Cyprus Mail ).

Wie de komende weken naar Zuid-Europa reist, doet er goed aan te weten waar de reisverzekering ophoudt en de kleine lettertjes beginnen. Want die twee liggen verder uit elkaar dan veel vakantiegangers denken.

Reisverzekering versus annuleringsverzekering: het cruciale verschil

Het begint met een misverstand dat in bijna elk schadegeval terugkomt: de reisverzekering en de annuleringsverzekering zijn twee verschillende polissen, met twee verschillende doelen.

De annuleringsverzekering dekt de reissom als je vakantie vooraf of tussentijds niet doorgaat.

dekt de als je vakantie vooraf of tussentijds niet doorgaat. De reisverzekering dekt de extra kosten die je maakt tijdens de reis: hulp van de alarmcentrale, vervangend verblijf, extra vervoer, medische hulp en repatriëring/

Bij een bosbrand heb je meestal met allebei te maken — en soms komt er nog een derde partij bij: het Calamiteitenfonds.

Wat wordt wél en niet vergoed?

Situatie Annuleringsverzekering Reisverzekering Calamiteitenfonds Vakantie annuleren vóór vertrek door brand op bestemming Alleen als de gebeurtenis in de polisvoorwaarden staat en bij ANWB/Unigarant de aanvullende calamiteitendekking is afgesloten (Consumentenbond) Nee Ja, mits geboekt bij een aangesloten reisorganisatie en de brand is aangemerkt als calamiteit ( Accommodatie verwoest of onbereikbaar bij aankomst Vaak vergoeding van reissom (ANWB) Vervangend verblijf en extra vervoer via de alarmcentrale Aanvullend voor georganiseerde reizen Evacuatie tijdens vakantie Nee Ja: alarmcentrale regelt vervangend verblijf Ja, bij aangesloten reisorganisatie Eerder naar huis door negatief reisadvies Ja, vaak via annuleringspolis (Consumentenbond) Extra terugreis via alarmcentrale Deel van reissom bij aangesloten organisatie Op eigen initiatief eerder naar huis (zonder noodzaak) Nee Nee Nee Medische kosten door rook/verbranding Nee Aanvullend boven Nederlands tarief; eerst via zorgverzekering Nee Bagage beschadigd door vuur, rook of bluswater Nee Ja, mits bagagedekking afgesloten Nee Annuleren wegens hitte (zonder brand of evacuatie) Nee (ANWB) Nee Nee

De valkuil van "onvoorziene omstandigheden"

Verzekeraars dekken alleen wat je niet had kunnen zien aankomen. Wie vandaag, met de beelden uit de Gironde vers in het geheugen, snel nog een annuleringsverzekering afsluit voor een reis naar Cap Ferret volgende week, staat waarschijnlijk met lege handen: de brand is dan geen "onvoorziene omstandigheid" meer

Dezelfde logica geldt voor het moment van afsluiten. Bij de meeste verzekeraars moet een annuleringsverzekering binnen zeven tot veertien dagen na de boeking rondgemaakt zijn. Bij ANWB en Unigarant mag dat later, maar dan is voor natuurrampen de aanvullende calamiteitendekking nodig Zonder die dekking betaal je bij annulering wegens brand vaak zelf.

Bij de ANWB-annuleringsverzekering geldt bovendien een tijdvenster: de calamiteit moet maximaal 14 dagen vóór vertrek nog bestaan om voor vergoeding in aanmerking te komen. De vergoeding voor extra kosten kan nooit hoger uitvallen dan het bedrag van de oorspronkelijke boeking

De rol van het reisadvies van Buitenlandse Zaken

negatief reisadvies (kleurcode oranje of rood). Op de reisadviezen van Buitenlandse Zaken staat momenteel voor Zuid-Frankrijk expliciet dat bosbranden voorkomen en dat wegen, campings en natuurgebieden onbereikbaar kunnen zijn ( Ministerie van Buitenlandse Zaken ). Dat is echter nog geen(kleurcode oranje of rood).

Pas als de kleurcode voor een gebied naar oranje of rood springt, komt de annuleringsverzekering makkelijker over de brug voor tussentijdse afbreking en vervroegde terugreis . Ga je op eigen houtje naar huis terwijl het reisadvies geel blijft en je hotel gewoon open is? Dan draai je zelf op voor de extra vlucht.

Het Calamiteitenfonds: het vangnet dat velen vergeten

Wie een pakketreis boekt bij een reisorganisatie die is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (SCR) — te herkennen aan het bekende garantielogo op de boekingsbevestiging — heeft een extra vangnet. Als het bestuur van het fonds een bosbrand als calamiteit bestempelt, kan er een deel van de reissom of van de extra kosten worden vergoed . De claim loopt via de reisorganisatie, niet via de verzekeraar.

Belangrijk: dit vangnet geldt alleen voor georganiseerde reizen. Wie los een vlucht bij een prijsvechter en een Airbnb boekt, valt buiten het fonds en is volledig aangewezen op de eigen polissen.

En als een brand tijdens uitspraken op de rechter belandt?

Uitspraken van financieel klachteninstituut Kifid laten zien hoe strikt de definitie van "natuurramp" wordt uitgelegd. In een zaak uit 2020 oordeelde Kifid dat een pandemie geen natuurramp is in de zin van de polis — en dus geen recht gaf op vergoeding van extra verblijfskosten . Een grote bosbrand valt in de meeste polissen wél expliciet onder natuurramp of natuurgeweld, maar de les blijft: lees de polis vóór vertrek en niet ná de evacuatie.

Praktisch: wat te doen als de rook opeens dichtbij komt

Volg de instructies van de lokale autoriteiten en verlaat het gebied als dat wordt bevolen — een eigen inschatting maken kan levensgevaarlijk zijn, zeker met de wispelturige windstoten waar de brandweer van Cyprus deze week voor waarschuwt Bel zo snel mogelijk de alarmcentrale van je reisverzekeraar voordat je zelf hotels of vluchten boekt. Alleen kosten die je in overleg maakt, worden vergoed Bewaar alle bonnetjes en foto's van schade en extra uitgaven — verzekeraars vragen daar altijd om. Neem contact op met je reisorganisatie als je een pakketreis hebt: die is wettelijk verplicht een alternatief of vergoeding aan te bieden bij overmacht Houd een vluchttas paraat met paspoort, verzekeringspas, telefoon met lader, medicatie en wat eten en water — een advies dat de ANWB deze zomer expliciet aan bosbrandreizigers meegeeft.

De belangrijkste conclusie

De grote misvatting is dat "een goede reisverzekering" alles vangt. In de praktijk is een reis naar zuidelijke bosbrandregio's alleen goed gedekt als je drie dingen op orde hebt: een reisverzekering met dekking voor extra kosten en bagage, een annuleringsverzekering met aanvullende calamiteiten- of natuurrampendekking, en — bij pakketreizen — een reisorganisatie die is aangesloten bij het Calamiteitenfonds. Ontbreekt één van de drie, dan draai je bij een uitslaande brand mogelijk voor duizenden euro's zelf op.