Brazilië ontbiedt gezant VS om uitspraken Trump over Bolsonaro

BRASILIA (ANP/AFP) - De Amerikaanse gezant in Brazilië moet zich melden bij het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken om uitleg te geven over de uitspraken van Donald Trump maandag. De Amerikaanse president Donald Trump noemde de vervolging van de rechts-populistische oud-president Jair Bolsonaro een heksenjacht. De Amerikaanse ambassade had het daarna ook over een "politieke vervolging".

Bolsonaro staat terecht voor een poging tot staatsgreep na de verloren verkiezingen van eind 2022. Zijn aanhangers bestormden daarna overheidsgebouwen en volgens de aanklagers was Bolsonaro op de hoogte van een plan om de linkse president Luiz Inacio Lula da Silva te vermoorden.

Bolsonaro ontkent en ook volgens zijn bondgenoot Trump is hij onschuldig. "Ik heb, net als de hele wereld, kunnen zien hoe ze achter hem aan zijn gegaan, dag na dag, nacht na nacht, maand na maand en jaar na jaar", schreef Trump op Truth Social.

Lula hekelde de uitspraken van Trump en sprak van "inmenging".