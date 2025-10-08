Celstraffen voor rellen bij azc-protest Doetinchem

ZUTPHEN (ANP) - Vier mannen zijn woensdag tot celstraffen tot drie maanden, waarvan een maand voorwaardelijk, veroordeeld voor het tot ontploffing brengen van vuurwerkbommen te midden van politieagenten. Ze gooiden het zware vuurwerk op een plein in Doetinchem terwijl de gemeenteraad vergaderde over de komst van een tijdelijk asielzoekerscentrum.

Op 25 september vergaderde de gemeenteraad van Doetinchem achter gesloten deuren. Dit nadat een week ervoor een vergadering was verstoord door demonstranten die binnendrongen. De vier verdachten in de leeftijd tussen 18 en 37 jaar, afkomstig uit Doetinchem en omliggende plaatsen, gooiden zwaar vuurwerk naar politieagenten op het plein voor het gemeentehuis. Enkele van hen waren in het zwart gekleed en droegen gelaatsmaskers.

De rechter in Zutphen wilde een signaal afgeven. "Door dit soort acties wordt dreiging gevoeld door raadsleden die daar hun werk doen, maar ook door de burgemeester en wethouders", zei hij woensdag.