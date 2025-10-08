ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Celstraffen voor rellen bij azc-protest Doetinchem

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 18:09
anp081025197 1
ZUTPHEN (ANP) - Vier mannen zijn woensdag tot celstraffen tot drie maanden, waarvan een maand voorwaardelijk, veroordeeld voor het tot ontploffing brengen van vuurwerkbommen te midden van politieagenten. Ze gooiden het zware vuurwerk op een plein in Doetinchem terwijl de gemeenteraad vergaderde over de komst van een tijdelijk asielzoekerscentrum.
Op 25 september vergaderde de gemeenteraad van Doetinchem achter gesloten deuren. Dit nadat een week ervoor een vergadering was verstoord door demonstranten die binnendrongen. De vier verdachten in de leeftijd tussen 18 en 37 jaar, afkomstig uit Doetinchem en omliggende plaatsen, gooiden zwaar vuurwerk naar politieagenten op het plein voor het gemeentehuis. Enkele van hen waren in het zwart gekleed en droegen gelaatsmaskers.
De rechter in Zutphen wilde een signaal afgeven. "Door dit soort acties wordt dreiging gevoeld door raadsleden die daar hun werk doen, maar ook door de burgemeester en wethouders", zei hij woensdag.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_671483350

Als je deze dingen herkent ben je vermoedelijk sociaal minder intelligent dan je denkt

ANP-538607193

Een studie van een half miljoen medische dossiers linkt virussen keer op keer aan dementie

ANP-537832858

Oud-bondskanselier Angela Merkel onder vuur: ‘schaamteloze geschiedvervalsing’

ANP-510378496

Rampspoed VVD stapelt zich op: senator verlaat zinkend schip, behoudt Eerste Kamer-zetel

shutterstock_2626133895 (1)

Waarom gaat de een vreemd en weerstaat de ander de verleiding?

Scherm­afbeelding 2025-10-08 om 07.04.21

Pech: Feestjes en reisjes voor medewerkers zijn voortaan belastbaar

ANP-530263368

Waarom hebben mannen tepels, en gaven ze ooit borstvoeding?

Loading