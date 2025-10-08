ECONOMIE
Duitsland schrapt regeling voor 'turbonaturalisatie'

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 19:05
anp081025201 1
BERLIJN (ANP/DPA/RTR) - De Duitse Bondsdag heeft een programma geschrapt waardoor "goed geïntegreerde" buitenlanders al na drie jaar het Duitse staatsburgerschap konden verkrijgen. Dat beleid werd opgesteld door de vorige regering, maar de CDU keerde zich er direct tegen en sprak van "turbonaturalisatie". Nu die partij van bondskanselier Friedrich Merz in de regering zit, kon de regeling worden teruggedraaid.
De vorige regering van Olaf Scholz kwam met dit idee om meer hoogopgeleide buitenlandse krachten aan te trekken. Maar CDU-minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt denkt dat daardoor ook andere migranten werden aangetrokken.
Oppositiepartijen als de Groenen benadrukken dat Duitsland sterk behoefte heeft aan hoogopgeleide werknemers uit het buitenland. Zij vinden het schrappen van deze regeling een verkeerd signaal.
De minimale tijd die buitenlanders in Duitsland moeten verblijven voordat ze aanspraak kunnen maken op het staatsburgerschap wordt nu vijf jaar.
