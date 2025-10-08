ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verdachte van poging doodslag in de Kuip meldt zichzelf

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 18:07
anp081025196 1
ROTTERDAM (ANP) - Een man die verdacht wordt van poging tot doodslag na een voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Fenerbahçe deze zomer in de Kuip in Rotterdam, heeft zich gemeld bij de politie. Het gaat om een 21-jarige uit Alphen aan den Rijn.
Die bewuste woensdagavond 6 augustus hebben drie mannen een paaltje met een betonnen voet over een tussenwand gegooid. Die kwam op het hoofd van een supportersbegeleider van Feyenoord.
"Het slachtoffer dat het zware voorwerp op zich kreeg, hield daar onder meer een zware hersenschudding aan over en breuken in een hand. Hij kan nog altijd niet werken. Meneer heeft dagelijks verschrikkelijke hoofdpijn, verdraagt geen fel licht en kan niet autorijden", aldus de politie.
De politie zoekt nog naar de andere twee verdachten. Het kan volgens de politie zijn dat ze voor de wedstrijd vanuit het buitenland zijn gekomen, of dat het Fenerbahçe-supporters zijn die in Nederland wonen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_671483350

Als je deze dingen herkent ben je vermoedelijk sociaal minder intelligent dan je denkt

ANP-538607193

Een studie van een half miljoen medische dossiers linkt virussen keer op keer aan dementie

ANP-537832858

Oud-bondskanselier Angela Merkel onder vuur: ‘schaamteloze geschiedvervalsing’

ANP-510378496

Rampspoed VVD stapelt zich op: senator verlaat zinkend schip, behoudt Eerste Kamer-zetel

shutterstock_2626133895 (1)

Waarom gaat de een vreemd en weerstaat de ander de verleiding?

Scherm­afbeelding 2025-10-08 om 07.04.21

Pech: Feestjes en reisjes voor medewerkers zijn voortaan belastbaar

ANP-530263368

Waarom hebben mannen tepels, en gaven ze ooit borstvoeding?

Loading