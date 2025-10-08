Verdachte van poging doodslag in de Kuip meldt zichzelf

ROTTERDAM (ANP) - Een man die verdacht wordt van poging tot doodslag na een voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Fenerbahçe deze zomer in de Kuip in Rotterdam, heeft zich gemeld bij de politie. Het gaat om een 21-jarige uit Alphen aan den Rijn.

Die bewuste woensdagavond 6 augustus hebben drie mannen een paaltje met een betonnen voet over een tussenwand gegooid. Die kwam op het hoofd van een supportersbegeleider van Feyenoord.

"Het slachtoffer dat het zware voorwerp op zich kreeg, hield daar onder meer een zware hersenschudding aan over en breuken in een hand. Hij kan nog altijd niet werken. Meneer heeft dagelijks verschrikkelijke hoofdpijn, verdraagt geen fel licht en kan niet autorijden", aldus de politie.

De politie zoekt nog naar de andere twee verdachten. Het kan volgens de politie zijn dat ze voor de wedstrijd vanuit het buitenland zijn gekomen, of dat het Fenerbahçe-supporters zijn die in Nederland wonen.