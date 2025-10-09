ECONOMIE
Costa over vredesvoorstel Gaza: cruciale kans voor duurzame vrede

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 9:23
anp091025106 1
BRUSSEL (ANP) - António Costa, de voorzitter van de EU-leiders, noemt de overeenstemming over het vredesplan in Gaza "een cruciale kans die we moeten aangrijpen om de basis te leggen voor een duurzame vrede, gebaseerd op een tweestatenoplossing". Dat schrijft hij op X.
De uitvoering ervan "maakt de weg vrij voor de langverwachte vrijlating van alle Israëlische gijzelaars, een staakt-het-vuren in Gaza en een einde aan de ernstige humanitaire crisis ter plaatse", reageert hij verder.
Hij spreekt op X zijn lof uit over de diplomatieke inspanningen van de Verenigde Staten, Egypte, Qatar en Turkije. Die hebben "een doorbraak mogelijk gemaakt".
