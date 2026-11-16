Dit is de nieuwe James Bond

Na jarenlang wachten is bekend wie de rol van de befaamde geheim agent James Bond gaat spelen. Filmstudio Amazon MGM maakte bekend dat de Britse acteur Robert Pattinson de opvolger is van Daniel Craig, die in 2021 voor het laatst te zien was in de rol.

De 40-jarige Pattinson is daarmee de zevende acteur die in de rol van 007 kruipt. Verschillende Amerikaanse vakmedia meldden eind oktober dat de laatste screentests voor de rol van James Bond werden gedaan. Hoewel nooit officieel bevestigd, werden de namen van Jack Lowden, Callum Turner en Josh O'Connor daarvoor genoemd. Begin deze maand doken verhalen op dat ook Pattinson en Nicholas Hoult auditie deden voor de rol.

Tot nu toe hebben zes mannen de rol van '007' gespeeld. Dat waren Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan en Daniel Craig.

De volgende, 26e film in de James Bond-filmreeks wordt geregisseerd door Denis Villeneuve. Wanneer de film klaar zal zijn, is nog onduidelijk.

Pattinson werd bekend dankzij zijn bijrol als Cedric Diggory in Harry Potter and the Goblet of Fire uit 2005. Drie jaar later brak hij internationaal door dankzij de eerste Twilight-film, waarin hij de hoofdrol van Edward Cullen speelde. Hij was ook te zien als Batman in The Batman uit 2022 en was dit jaar te zien in de filmhit The Odyssey.