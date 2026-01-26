Dit is waarom je wel in de trein, maar niet in de bus of tram mag eten (en waar is de railcatering gebleven?)

In de trein
wordt wat afgegeten en gedronken. De geur van friet vult de coupé rond etenstijd. Maar even later neem je de tram en is het streng verboden om de broodbak erbij te pakken. Waarom mag het ene wel en het andere niet?
Het antwoord heeft alles te maken met comfort, veiligheid en jawel, het bochtenwerk van de verschillende vormen van openbaar vervoer. “In de trein
zit je meestal wat langer dan in de tram”, vertelt een NS-woordvoerder aan Radar. “Als je lang moet reizen is het wel handig als je wat kan eten
. Dus ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met dat wij langere afstanden maken. Het zou raar zijn als er eten en drinken
op het station wordt verkocht en je dit niet in de trein mag nuttigen. Bij ons gaat het om het comfort van reiziger.”
Waar is de railcatering?
Eten
in de trein
is dan ook al jaren toegestaan. Sterker nog: tot de coronaperiode was er zelfs bediening aan boord. “Medewerkers liepen met een grote rugtas door de trein en verkochten koffie, thee en koekjes. De railcatering”. Dat verdween omdat reizigers het nauwelijks nog gebruikten. “Toen we met de railcatering begonnen hadden we nog niet zoveel winkeltjes op het station. Dat hebben we nu in feite gewoon veel meer.”
Maar kruimels, koffievlekken en eten
met geur dan? Geen reden om streng te worden, zegt de NS. “Het is voor ons geen reden om eten en drinken
te verbieden.” Treinen worden schoongemaakt zodra ze stilstaan. “Rommel komt gewoon voor, maar reizigers wordt gevraagd de trein
zo schoon mogelijk achter te laten.” En de geur? “Geur is subjectief. Voor iedereen is geur anders, dus daar hebben we geen beleid over.”
Veiligheid en hygiëne
Bij trams en bussen ligt dat anders. “Je kunt een reis met de trein
niet vergelijken met een reis door Amsterdam met bus of tram”, zegt het GVB. “Kleinere voertuigen, drukke stad, meer bochten, meer haltes, andere weggebruikers, optrekken, afremmen, in- en uitstappen van reizigers. Dat gaat niet goed samen met eten
en drinken
.” Vanwege veiligheid en hygiëne is het niet toegestaan.
De metro zit ertussenin. Die rijdt, net als de trein
, soepel op een eigen spoor. Eten
mag daar dus wél, al zijn er wel wat extra regels. “Hierbij geldt wel dat voor hete dranken een deksel gebruikt moet worden, ter bescherming van jezelf en anderen. En eten met een sterke geur is ook niet toegestaan.”