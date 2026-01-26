ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit is waarom je wel in de trein, maar niet in de bus of tram mag eten (en waar is de railcatering gebleven?)

Samenleving
door Nina van der Linden
maandag, 26 januari 2026 om 12:04
ANP-503596619
In de trein wordt wat afgegeten en gedronken. De geur van friet vult de coupé rond etenstijd. Maar even later neem je de tram en is het streng verboden om de broodbak erbij te pakken. Waarom mag het ene wel en het andere niet?
Het antwoord heeft alles te maken met comfort, veiligheid en jawel, het bochtenwerk van de verschillende vormen van openbaar vervoer. “In de trein zit je meestal wat langer dan in de tram”, vertelt een NS-woordvoerder aan Radar. “Als je lang moet reizen is het wel handig als je wat kan eten. Dus ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met dat wij langere afstanden maken. Het zou raar zijn als er eten en drinken op het station wordt verkocht en je dit niet in de trein mag nuttigen. Bij ons gaat het om het comfort van reiziger.”
Waar is de railcatering?
Eten in de trein is dan ook al jaren toegestaan. Sterker nog: tot de coronaperiode was er zelfs bediening aan boord. “Medewerkers liepen met een grote rugtas door de trein en verkochten koffie, thee en koekjes. De railcatering”. Dat verdween omdat reizigers het nauwelijks nog gebruikten. “Toen we met de railcatering begonnen hadden we nog niet zoveel winkeltjes op het station. Dat hebben we nu in feite gewoon veel meer.”
Maar kruimels, koffievlekken en eten met geur dan? Geen reden om streng te worden, zegt de NS. “Het is voor ons geen reden om eten en drinken te verbieden.” Treinen worden schoongemaakt zodra ze stilstaan. “Rommel komt gewoon voor, maar reizigers wordt gevraagd de trein zo schoon mogelijk achter te laten.” En de geur? “Geur is subjectief. Voor iedereen is geur anders, dus daar hebben we geen beleid over.”
Veiligheid en hygiëne
Bij trams en bussen ligt dat anders. “Je kunt een reis met de trein niet vergelijken met een reis door Amsterdam met bus of tram”, zegt het GVB. “Kleinere voertuigen, drukke stad, meer bochten, meer haltes, andere weggebruikers, optrekken, afremmen, in- en uitstappen van reizigers. Dat gaat niet goed samen met eten en drinken.” Vanwege veiligheid en hygiëne is het niet toegestaan.
De metro zit ertussenin. Die rijdt, net als de trein, soepel op een eigen spoor. Eten mag daar dus wél, al zijn er wel wat extra regels. “Hierbij geldt wel dat voor hete dranken een deksel gebruikt moet worden, ter bescherming van jezelf en anderen. En eten met een sterke geur is ook niet toegestaan.”
Bron: Radar

Lees ook

Vliegschaamte: Trein te duur is steeds minder een goede smoesVliegschaamte: Trein te duur is steeds minder een goede smoes
Meer plezier met de internationale trein: slimme tips van een doorgewinterde treinreizigerMeer plezier met de internationale trein: slimme tips van een doorgewinterde treinreiziger
Waarom we ons ergeren in de trein (de top 12); en hoe we hier beter mee om kunnen gaanWaarom we ons ergeren in de trein (de top 12); en hoe we hier beter mee om kunnen gaan
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 472559385

Gouden tip van ex-fietsendief: zo voorkom je diefstal van je stalen ros

IMG_3077

De 4 snelst groeiende reisbestemmingen van dit moment (en waarom iedereen erheen wil)

511wWx050SL._AC_UF894,1000_QL80_

De wereld als zijn gezin: waarom Trump zich ‘Daddy’ waant

anp250126107 1

Obama: dodelijk geweld tegen burgers Minneapolis is alarmsignaal

anp260126043 1

Interim-president Venezua heeft genoeg van de grote mond van Trump

197408823_m

13 populaire verkoudheidsmedicijnen: scam of redding?

Loading