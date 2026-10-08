Moet je cv-ketel na 2029 vervangen worden en heb je geen €6.000 op de bank staan? Dan hoef je de hybride warmtepomp niet in één keer te betalen. Met een lening van het Nationaal Warmtefonds wordt het een vast bedrag per maand. Bij een lager inkomen kan dat bedrag ongeveer even hoog zijn als wat je bespaart op gas.

Het kabinet wil dat een slimme hybride warmtepomp vanaf 2029 de standaard wordt als je ketel aan vervanging toe is. Volgens de NOS ben je na subsidie al snel zo'n €6.000 kwijt. Wat dat precies inhoudt en welke woningen erbuiten vallen, lees je in Is je cv-ketel tien jaar of ouder? Vanaf 2029 kost vervangen al snel €6.000 in plaats van €2.000, behalve in deze woningen . In dit artikel gaat het over de vraag hoe je dat bedrag betaalt.

De minister belooft renteloze leningen

Woonminister Boekholt-O'Sullivan wil de komende tijd uitwerken hoe iedereen de aanschaf kan betalen. Volgens de NOS wil ze in ieder geval renteloze leningen aanbieden. Hoe die eruit gaan zien, is nog niet bekend.

Er bestaat al wel een regeling: de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds. Daarmee kunnen eigenaar-bewoners onder meer een (hybride) warmtepomp, isolatie of zonnepanelen betalen. In 2026 leen je minimaal €1.000 en maximaal €29.000. Het fonds rekent geen afsluitkosten en de rente staat vast voor de hele looptijd. Na Prinsjesdag meldde Weltechniek dat het fonds ook in 2027 blijft lenen tegen 0 procent rente voor eigenaar-bewoners met een verzamelinkomen onder €60.000.

De lening wordt veel gebruikt. Volgens Solar & Storage Magazine, geciteerd door OnzeStroom, verstrekte het fonds in de eerste acht maanden van 2026 22.248 leningen, meer dan in heel 2025. Bij 12 procent daarvan ging het om een warmtepomp.

Zo ziet je maandlast eruit

Gaat meer dan een derde van de lening naar een warmtepomp, dan is de looptijd volgens het Warmtefonds 15 jaar. Bij een hybride warmtepomp is dat bijna altijd zo. Wat je per maand betaalt, hangt dan vooral af van je inkomen.

Verzamelinkomen onder €60.000 (samen met je partner): 0 procent rente. €6.000 lenen over 15 jaar komt neer op ongeveer €33 per maand. Je betaalt precies terug wat je leende.

0 procent rente. €6.000 lenen over 15 jaar komt neer op ongeveer €33 per maand. Je betaalt precies terug wat je leende. Verzamelinkomen boven €60.000: een marktrente. Op 13 augustus 2026 was die volgens het Warmtefonds 4,44 procent bij 15 jaar. Dan betaal je voor dezelfde €6.000 ongeveer €46 per maand, en in totaal ruim €2.200 aan rente.

Die rentetarieven veranderen. Synergroen noemde in maart nog een bandbreedte van 3,66 tot 4,33 procent. Kijk daarom altijd naar het actuele tarief op de site van het Warmtefonds.

Onder €60.000 inkomen kost de warmtepomp je zo'n €33 per maand, daarboven ongeveer €46.

Daar staat een lagere gasrekening tegenover

Volgens het ministerie verbruikt een woning met een hybride warmtepomp gemiddeld 65 procent minder gas voor verwarming, meldt TPO. Branchevereniging NVDE rekent volgens Warmte365 met een gemiddelde besparing van ruim €600 per jaar. Dat is ongeveer €50 per maand.

Met een renteloze lening van €33 per maand hou je dan iets over. Betaal je rente, dan is het met €46 per maand ongeveer quitte. Na 15 jaar is de lening afgelost en blijft alleen de besparing over.

Hoeveel je bespaart, hangt wel sterk af van je woning. Vereniging Eigen Huis rekent met ongeveer €470 per jaar voor een tussenwoning, zo'n €39 per maand, en €1.030 voor een vrijstaande woning, ongeveer €86 per maand. In een tussenwoning kan de maandlast bij een lening met rente dus hoger zijn dan de besparing. Wat de belastingschuif van 2027 met je energierekening doet, lees je in Cv-ketel of warmtepomp? Zo pakt de energierekening van 2027 voor jou uit.

Krap bij kas? Er is ook een combinatielening

Wie door de inkomenstoets niet in aanmerking komt voor een gewone Energiebespaarlening, kan bij het Warmtefonds terecht voor een combinatielening. Daarmee hoef je tijdelijk niet af te lossen en is de rente altijd 0 procent. Na vijf jaar beoordeelt het fonds opnieuw of je de aflossing zelf kunt betalen.

Wat in 2029 geldt, is nog onzeker

De bedragen in dit artikel gelden nu. Een lening die je in 2029 afsluit, kan andere voorwaarden hebben. Ook de subsidie verandert: het voorstel is om de ISDE in 2027 al te verlagen. Daarover schreven we in Twijfel je over een warmtepomp? Wachten tot 2027 kan je ruim €1.100 subsidie kosten. Hoe hoog de subsidie in 2029 is, weet nog niemand.

Volgens Warmte365 vindt de NVDE dat de ISDE en de renteloze leningen van het Warmtefonds een basis vormen, maar dat er ook na 2030 geld voor beschikbaar moet blijven. Het kabinet werkt de norm volgens Warmte365 verder uit in 2027.

Wat je nu kunt doen