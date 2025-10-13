Europese leiders na vrijlating gijzelaars: stap richting vrede

BRUSSEL (ANP) - Europese leiders hebben positief gereageerd op de vrijlating van gijzelaars in de Gazastrook. De Britse premier Keir Starmer zei op X erg opgelucht te zijn, de Franse president Emmanuel Macron schreef dat vrede nu mogelijk is.

"Ik deel het diepe gevoel van opluchting nu er vandaag gijzelaars zijn vrijgelaten", schreef Starmer. "Het is nu van cruciaal belang dat we samenwerken om het vredesplan van president Trump voor Gaza uit te voeren."

Macron zei na de vrijlating van de eerste zeven gijzelaars "de vreugde te delen" van hun families en het Israëlische volk. "Frankrijk zal betrokken zijn bij elke fase van president Trumps plan, samen met de Arabische partners die het hielp mobiliseren."

De Duitse bondskanselier Friedrich Merz noemt het vrijlaten van de gijzelaars een begin: "een dag waarop het genezingsproces kan beginnen en er een stap kan worden gezet naar vrede in het Midden-Oosten".