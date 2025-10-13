ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Europese leiders na vrijlating gijzelaars: stap richting vrede

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 12:50
anp131025119 1
BRUSSEL (ANP) - Europese leiders hebben positief gereageerd op de vrijlating van gijzelaars in de Gazastrook. De Britse premier Keir Starmer zei op X erg opgelucht te zijn, de Franse president Emmanuel Macron schreef dat vrede nu mogelijk is.
"Ik deel het diepe gevoel van opluchting nu er vandaag gijzelaars zijn vrijgelaten", schreef Starmer. "Het is nu van cruciaal belang dat we samenwerken om het vredesplan van president Trump voor Gaza uit te voeren."
Macron zei na de vrijlating van de eerste zeven gijzelaars "de vreugde te delen" van hun families en het Israëlische volk. "Frankrijk zal betrokken zijn bij elke fase van president Trumps plan, samen met de Arabische partners die het hielp mobiliseren."
De Duitse bondskanselier Friedrich Merz noemt het vrijlaten van de gijzelaars een begin: "een dag waarop het genezingsproces kan beginnen en er een stap kan worden gezet naar vrede in het Midden-Oosten".
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 327557060

Gevaar voor gezondheid én portemonnee: stap niet in de auto met winterjas aan

ANP-504107921

Drie dingen in de badkamer die je nooit moet delen volgens de wetenschap

shutterstock_2528057475

De TV-kijkers zijn bijna allemaal verdwenen

cindy-slaper-van-der-werff-stelt-vragen-tijdens-het-sbs-debat

Kijken PVV-stemmers naar politieke debatten?

ANP-485830092

Het beste middel tegen gewrichtspijn is niet wat je denkt

anp121025109 1

Timmermans (GroenLinks-PvdA) geïntimideerd in café in Amsterdam

ANP-514256293

Waarom je echt geen water uit plastic flessen moet drinken

Loading