Toch schouderoperatie bij wereldkampioen MotoGP Márquez

door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 12:35
MADRID (ANP) - MotoGP-wereldkampioen Marc Márquez is alsnog geopereerd aan zijn rechterschouder. Een week geleden vonden de artsen een ingreep niet nodig, maar bij nadere medische controle bleek dat een week rust het scheurtje in zijn schouderblad niet had verminderd. Om die reden heeft de Spaanse wegracer alsnog een ingreep ondergaan in een ziekenhuis in Madrid, meldt het fabrieksteam van Ducati.
Márquez kwam begin oktober hard ten val in de Grote Prijs van Indonesië en liep daar het scheurtje op in zijn rechterschouder. Eind september had hij in de Grote Prijs van Japan al zijn zevende wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport veiliggesteld.
Márquez had al besloten de komende grands prix van Australië en Maleisië over te slaan. Daarna zijn er nog races in Portugal en Valencia, maar het is niet duidelijk of hij in een van die races zijn rentree kan maken. Door de operatie moet hij mogelijk langer de tijd nemen voor herstel.
