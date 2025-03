De politierechter in Zwolle heeft woensdag voormalig burgemeester van Groningen Koen Schuiling een boete van 250 euro opgelegd voor schennis van de eerbaarheid. De rechter acht bewezen dat de 66-jarige Schuiling in maart vorig jaar op de A7 tussen Hoogezand en Groningen al rijdend heeft gemasturbeerd. Schuiling ontkent de beschuldigingen. Het vonnis is conform de eis van het Openbaar Ministerie.