Extra EU-geld voor generatoren en schuilplaatsen voor Oekraïne

KYIV (ANP) - De Europese Commissie wil 100 miljoen euro extra uittrekken voor generatoren, schuilplaatsen en bescherming tegen koude weersomstandigheden, heeft EU-buitenlandchef Kaja Kallas maandag in de Oekraïense hoofdstad gezegd. Dat komt bovenop de eerder toegezegde 800 miljoen om Oekraïne in de winter te ondersteunen.

De laatste tijd hebben de Russen verschillende aanvallen uitgevoerd op Oekraïense energievoorzieningen.

Kallas kondigde in Kyiv tevens de eerste 10 miljoen euro aan voor het speciale 'agressietribunaal' voor de hoofdverantwoordelijken van de Russische invasie in Oekraïne. In mei viel het officiële besluit over de oprichting daarvan. Nederland wil het tribunaal graag in Den Haag huisvesten, maar daarover is nog geen beslissing genomen.

"De Russische leiders zijn verantwoordelijk voor deze oorlog", zei Kallas op de bijeenkomst in Oekraïne. "Niemand mag ongestraft blijven voor gepleegde misdaden."