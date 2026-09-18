ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Extreemrechtse kopstukken roepen op tot geweld bij mars Den Haag

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 18 september 2026 om 10:00
bijgewerkt om vrijdag, 18 september 2026 om 10:15
ANP-522969139
Volg ons op Google Nieuws
Een jaar na de rellen rond de Malievelddemonstratie, waarbij politievoertuigen in brand werden gestoken, roepen extreemrechtse kopstukken op tot geweld rond hun mars van aanstaande zaterdag, 19 september. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken.
Onder meer Etienne van Basten, bestuurslid van de nazistische Nederlandse Volks-Unie, roept op Facebook op de A12 'leeg te vegen', waar Extinction Rebellion die dag demonstreert. Extreemrechts kopstuk Tinus Koops meldt via TikTok 'gewapende broeders' op het Malieveld te willen zien. De politie erkent de veiligheidsrisico's, maar wil niet zeggen welke maatregelen zij neemt.

Agressieve extreemrechtse kern

Vooral een kleine, maar agressieve extreemrechtse kern, waaronder Defend United, komt naar alle waarschijnlijkheid naar de mars. Dat staat haaks op het oorspronkelijke plan. Sinds mei werkten organisatoren onder de naam Wij Zijn Het Volk aan wat hét grote protest tegen de regering moest worden. Enkele duizenden boeren, vissers en andere ontevredenen zouden eraan deelnemen.

Lees ook

Tientallen betogers XR aangehouden na blokkade A12 Den HaagTientallen betogers XR aangehouden na blokkade A12 Den Haag
Wilders en Europees radicaal-rechts dumpen TrumpWilders en Europees radicaal-rechts dumpen Trump
Wat heeft extreem rechts tegen masturberen?Wat heeft extreem rechts tegen masturberen?
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 324638748

Slapen met sokken aan: goed idee of niet?

header-nederland-wonen-3x2

€540 miljard aan overwaarde zit vast in stenen: het kabinet verkent een speciale hypotheek zodat ouderen weer kunnen verhuizen

radar makelaars krijgen bonus bij overbieding op woning1630662257

Hypotheek afgelost? In 2027 word je op drie plekken tegelijk geraakt, en dit kost het je per jaar

191067297_m

Telkens weer een schone, droge en kreukloze was: deze trucjes met tennisballen en wasknijpers werken écht

header-duurzaam-gescheiden-AI

Wat betekent 'duurzaam gescheiden' voor je pensioen en AOW?

_91221635_trump

Trump dreigt de EU met "zeer hoge tarieven" en een handelsstop

Loading