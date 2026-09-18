Extreemrechtse kopstukken roepen op tot geweld bij mars Den Haag

Een jaar na de rellen rond de Malievelddemonstratie, waarbij politievoertuigen in brand werden gestoken, roepen extreemrechtse kopstukken op tot geweld rond hun mars van aanstaande zaterdag, 19 september. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken.

Onder meer Etienne van Basten, bestuurslid van de nazistische Nederlandse Volks-Unie, roept op Facebook op de A12 'leeg te vegen', waar Extinction Rebellion die dag demonstreert. Extreemrechts kopstuk Tinus Koops meldt via TikTok 'gewapende broeders' op het Malieveld te willen zien. De politie erkent de veiligheidsrisico's, maar wil niet zeggen welke maatregelen zij neemt.

Agressieve extreemrechtse kern

Vooral een kleine, maar agressieve extreemrechtse kern, waaronder Defend United, komt naar alle waarschijnlijkheid naar de mars. Dat staat haaks op het oorspronkelijke plan. Sinds mei werkten organisatoren onder de naam Wij Zijn Het Volk aan wat hét grote protest tegen de regering moest worden. Enkele duizenden boeren, vissers en andere ontevredenen zouden eraan deelnemen.