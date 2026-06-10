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Fans manga en anime in verzet na ninja-video Trump

Samenleving
door Redactie
woensdag, 10 juni 2026 om 9:55
bijgewerkt om woensdag, 10 juni 2026 om 10:23
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Een video waarin de Amerikaanse president Donald Trump wordt afgebeeld als een ninja uit een populaire mangaserie, leidt op internet tot verzet. Een Japanse onlinepetitie waarin mensen hun bezorgdheid uitspreken, is bijna 20.000 keer getekend.
Trump deelde het filmpje eerder deze maand via sociale media en trok daarmee ook in Japan de aandacht. Hij was afgebeeld als de held Naruto Uzumaki uit de serie Naruto.
De krant Japan Times schrijft dat Trump vaker Japanse culturele verwijzingen voor politieke doeleinden gebruikt. Zo heeft het Witte Huis ook een video gedeeld waarin beelden van militaire aanvallen werden afgewisseld met fragmenten uit films en series, zoals Yu-Gi-Oh!
De onlinepetitie begon eerder dit jaar en is heropend nadat de Naruto-video was gepost. Er staat in dat veel fans bezorgd zijn dat Japanse animatie gebruikt lijkt te worden op een politieke of militaire manier die niet aansluit bij de bedoelingen van de oorspronkelijke makers.
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