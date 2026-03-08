Zwitserland noemt aanval op Iran schending internationaal recht

De Zwitserse regering vindt dat de Verenigde Staten en Israël het internationaal recht geschonden hebben door Iran aan te vallen. Dat heeft de minister van Defensie Martin Pfister gezegd in een interview met de krant SonntagsZeitung. Volgens hem is de Bondsraad het erover eens dat ook Iran zelf internationale wetten en regels heeft overtreden.

"Volgens ons is dit een schending van het verbod op geweld", aldus Pfister. Dat geldt volgens hem voor alle landen die geweld gebruiken. "De Amerikanen en Israël hebben Iran vanuit de lucht aangevallen. Zo hebben ze, net als Iran, het internationaal recht geschonden." Hij roept alle landen die bij de oorlog betrokken zijn op om geen geweld meer te gebruiken en burgers te beschermen.

De Duitse minister van Financiën en vicekanselier Lars Klingbeil zei zaterdag in een interview met de website RND dat Duitsland "ernstige twijfels" had of de aanvallen legaal waren. Hij zei dat Duitsland niet gaat deelnemen.