We kunnen helemaal niet zonder buitenlanders

In de verkiezingsstrijd zal weer een race tee zien zijn welke partij het strengst is voor buitenlanders. Want dat is wat wij, de kiezers, willen.

Dat is vrij dom van ons, want het zou heel slecht voor ons zijn.

Wie beweert dat Nederland prima zonder buitenlanders kan, kijkt voorbij de werkelijkheid op de werkvloer. In zorg, techniek, landbouw en wetenschap draaien teams al jaren op internationale mensen. De Nederlandsche Bank stelt nuchter: “Migratie vergroot op korte termijn het arbeidsaanbod en kan krapte verlichten”. En die krapte is geen gevoel, maar een dagelijks probleem: eind 2024 stonden er volgens het CBS structureel meer vacatures dan werklozen in sectoren als zorg en ICT.

Neem de zorg. Ziekenhuizen en verpleeghuizen leunen op internationale verpleegkundigen en arts-assistenten. Zonder hen zouden roosters klappen en wachtlijsten oplopen. In de techniek is het niet anders: ASML en talloze toeleveranciers werven wereldwijd voor schaarse profielen. Brainport is gebouwd op een mix van Nederlandse en buitenlandse kenniswerkers. Het CPB becijferde eerder dat hoogopgeleide migranten gemiddeld een positieve bijdrage leveren aan de schatkist en innovatiekracht.

Belangrijk is onderscheid. Niet elke vorm van migratie heeft dezelfde effecten. Arbeidsmigratie in tekortsectoren, internationale studenten die doorstromen naar schaarse beroepen en kennismigranten dragen aantoonbaar bij. Ongecontroleerde of slecht gereguleerde stromen kunnen wél druk zetten op huisvesting en publieke voorzieningen. Het antwoord is dus niet “dicht” of “open”, maar slim sturen: sneller erkennen van diploma’s waar tekorten nijpen, fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten, en heldere afspraken met onderwijs en werkgevers.

Kortom: Nederland kan niet zonder buitenlanders als we ziekenzorg willen bemensen, de energietransitie willen versnellen en onze kennispositie willen vasthouden. De keuze is simpel: of we organiseren migratie beter, of we accepteren langere wachtlijsten, gemiste investeringen en trager groeiende productiviteit.