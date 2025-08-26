ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lucille Werner wordt projectleider sociale veiligheid AVROTROS

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 8:43
anp260825057 1
HILVERSUM (ANP) - AVROTROS heeft Lucille Werner aangesteld als projectleider sociale veiligheid, diversiteit en inclusie. De presentatrice en oud-politica gaat daar de plannen voor sociale veiligheid die zijn ontwikkeld na het advies van de commissie-Van Rijn verder uitrollen en implementeren, meldt de omroep dinsdag.
De functie is nieuw, zegt AVROTROS. "Werken aan sociale veiligheid is een veranderingstraject dat een paar jaar gaat duren. We vinden het belangrijk dat Lucille als projectleider vorm gaat geven aan die uitvoering." Een ander speerpunt van Werner wordt het diverser en inclusiever maken van de omroep.
Werner was als Kamerlid voor het CDA nauw betrokken bij het mediabeleid en initiatiefnemer van nieuwe wetgeving rondom inclusiviteit. Al meer dan twintig jaar zet zij zich in voor mensen met een handicap, waarvoor zij veel is onderscheiden.
De commissie-Van Rijn constateerde eerder dat driekwart van alle medewerkers in Hilversum te maken krijgt met ongewenst gedrag.
Vorig artikel

Gebied rond beschadigde hoogspanningsmast Franeker nog afgesloten

Volgend artikel

Alcaraz begint met overtuigende zege en nieuw kapsel aan US Open

POPULAIR NIEUWS

ANP-528965108 (1)

Dit dieet verlaagt de kans op dementie enorm, zelfs als je een verhoogd risico loopt

ANP-316701283

Het mysterie van de Bermudadriehoek is eindelijk opgelost

ANP-529317134

Cambridge-wetenschapper: de wereld vergaat binnen 25 jaar

ANP-453372008

5 dingen die je echt niet in de airfryer moet stoppen

Schermafbeelding 2025-08-25 144327

Jean-Paul uit B&B Vol liefde gespot in Amsterdam met deze vrouw

STScI-01EVST1KQK0K9H9DKHS13XT6F3

NASA deelt adembenemende video van ster die zichzelf opblaast