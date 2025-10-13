ECONOMIE
'Geen indicatie' voor extra dreigingen aan adres Wilders

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 23:03
anp131025218 1
DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse politie doet geen onderzoek naar extra dreigingen aan het adres van PVV-leider Geert Wilders, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving hierover van De Telegraaf. "Er is geen indicatie voor een extra dreiging", zegt zij.
Ook het Openbaar Ministerie meldt dat er geen onderzoek loopt naar eventuele nieuwe dreigingen. Wilders liet vorige week weten zijn verkiezingscampagne voorlopig op te schorten, nadat bekend was geworden dat een Belgische terreurcel mogelijk een aanslag op hem zou willen plegen.
Wilders besloot niet mee te doen aan het NOS-Radiodebat en ook het televisiedebat van RTL sloeg hij over. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) had vorige week al laten weten dat er na arrestaties geen dreiging meer was, maar Wilders besloot de campagneactiviteiten toch af te zeggen. Ook andere opties om aan te sluiten bij de debatten, zoals via een videoverbinding of telefonisch, sloeg Wilders af.
