ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Poelifinario voor Jochem Myjer, Soundos El Ahmadi en Jan Beuving

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 22:47
anp131025214 1
DEN HAAG (ANP) - Jochem Myjer heeft voor de tweede keer een Poelifinario gewonnen, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijs. Myjer ontving de prijs in de categorie Entertainment tijdens het Cabaretgala in het Haagse theater Diligentia, voor zijn voorstelling Net Alsof. In 2018 won de cabaretier al eens met zijn show Adem in, Adem uit.
"Vakkundig weet deze familieman jong en oud bij de les te houden met een uitgekiende mix van fysieke en inhoudelijke humor", aldus de jury, die onder meer Myjers "relativerende luchtigheid" prijst.
Soundos El Ahmadi viel in de prijzen in de categorie Engagement met haar voorstelling Witte Ruis. "Aan de hand van een aantal serieuze aanklachten maakt deze indrukwekkende cabaretière in Witte Ruis duidelijk waarom ze niet zomaar woedend, maar eerder 'rancuneus' is", stelt de jury.
In de categorie Kleinkunst ging de prijs naar 2025-1 van Jan Beuving. De Neerlands Hoop, de prijs voor de meest veelbelovende theatermaker, was voor Teun van den Elzen. Hij won met zijn voorstelling Op Positie.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 327557060

Gevaar voor gezondheid én portemonnee: stap niet in de auto met winterjas aan

shutterstock_2528057475

De TV-kijkers zijn bijna allemaal verdwenen

ANP-539087619

Opinie: waarom Wilders de verkiezing gaat verliezen.

ANP-514256293

Waarom je echt geen water uit plastic flessen moet drinken

nasrah-habiballah-hoofdfoto-veradevries-65322b2ce6f91

Dit is een passende dag voor lof voor NOS-correspondent Nasrah Habiballah uit Zierikzee

ANP-536521789

Dat ging maar net goed: Ryanair-vliegtuig had nog voor 6 minuten brandstof

shutterstock_2541978555

Wetenschappers vinden voor het eerst hersencellen die depressie sturen

Loading