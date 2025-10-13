Poelifinario voor Jochem Myjer, Soundos El Ahmadi en Jan Beuving

DEN HAAG (ANP) - Jochem Myjer heeft voor de tweede keer een Poelifinario gewonnen, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijs. Myjer ontving de prijs in de categorie Entertainment tijdens het Cabaretgala in het Haagse theater Diligentia, voor zijn voorstelling Net Alsof. In 2018 won de cabaretier al eens met zijn show Adem in, Adem uit.

"Vakkundig weet deze familieman jong en oud bij de les te houden met een uitgekiende mix van fysieke en inhoudelijke humor", aldus de jury, die onder meer Myjers "relativerende luchtigheid" prijst.

Soundos El Ahmadi viel in de prijzen in de categorie Engagement met haar voorstelling Witte Ruis. "Aan de hand van een aantal serieuze aanklachten maakt deze indrukwekkende cabaretière in Witte Ruis duidelijk waarom ze niet zomaar woedend, maar eerder 'rancuneus' is", stelt de jury.

In de categorie Kleinkunst ging de prijs naar 2025-1 van Jan Beuving. De Neerlands Hoop, de prijs voor de meest veelbelovende theatermaker, was voor Teun van den Elzen. Hij won met zijn voorstelling Op Positie.