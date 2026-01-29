Waarom je nu met meer zekerheid een importauto uit Duitsland koopt

Een tweedehands auto kopen is sowieso al spannend, maar aan een importauto zitten nog extra haken en ogen. Neem een wagen uit Duitsland . De prijzen zijn laag en er is veel aanbod, maar is het een schade-auto en klopt de kilometerstand wel?

Vanaf 3 februari kun je met een geruster hart een occasion importeren, want de RDW neemt vanaf die datum ook Duitse tellerstanden op in het Nederlandse kentekenregister. Tot voor kort registreerde de RDW alleen kilometerstanden van auto’s die in Nederland op kenteken stonden. Begin vorig jaar kwamen daar de Belgische gegevens al bij. Daarmee werd het voor consumenten al eenvoudiger om te zien of er mogelijk met een teller was gerommeld. Nu volgt ook Duitsland en dat scheelt een slok op een borrel, want het gros van de geïmporteerde occasions komt daar vandaan.

Geen vrijbrief

Vanaf 3 februari krijgen importauto’s na registratie in Nederland het oordeel ‘onlogisch’ als de geregistreerde kilometerstanden niet netjes oplopen. Zijn de standen wél logisch, dan volgt overigens geen groen vinkje. De RDW vermeldt dan: ‘Geen oordeel vanwege invoer’. Dat klinkt vaag, maar is logisch: de dienst kan niet controleren of een auto behalve in Duitsland ook nog in een ander land heeft rondgereden.

Belangrijk detail: alleen auto’s die vanaf 3 februari 2026 in Nederland worden geregistreerd, krijgen Duitse tellerstanden in het systeem. En ja, fouten kunnen voorkomen. Een verkeerd ingevoerde kilometerstand kan ertoe leiden dat een auto onterecht als ‘onlogisch’ wordt bestempeld. Zulke fouten zijn wel te corrigeren.

Fraude op grote schaal

Dat extra toezicht is geen luxe. Tellerfraude is een hardnekkig probleem bij importauto’s. In veel landen ontbreekt een systeem zoals de Nederlandse Nationale Autopas, waarin elke kilometerstand bij garagebezoeken wordt vastgelegd. Volgens de Vereniging Aanpak Tellerfraude had in 2023 ongeveer 20 procent van alle geïmporteerde gebruikte auto’s een teruggedraaide teller.

Dat gaat om zo’n 50.000 auto’s, met een totale schade van 91 miljoen euro. Door nu ook Duitse kilometerstanden te registreren, wordt sjoemelen lastiger. De importauto wordt daarmee geen risicoloze aankoop, maar de kans op een kat in de zak wordt wel kleiner.