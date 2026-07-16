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Psychiaters en verpleegkundige gestraft voor seksuele relaties met patienten

seksueel misbruik
door Redactie
donderdag, 16 juli 2026 om 6:03
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De tuchtrechter in Den Bosch heeft woensdag twee psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met (oud-)patiënten. De twee psychiaters mogen niet meer in de zorg aan het werk. Voor de verpleegkundige geldt dat een half jaar.
Een van hen werkte als kinder- en jeugdpsychiater in een instelling waar in 2014 op 17-jarige leeftijd een patiënte in behandeling kwam. Enkele jaren later kregen ze een seksuele relatie. De tuchtrechter vindt dat de psychiater met zijn relatie met de kwetsbare jonge vrouw met ernstige psychiatrische problemen grensoverschrijdend handelde. Ook omdat hij van haar problemen afwist.
De andere psychiater knoopte een relatie aan met een patiënt met wie ze in 2024 telefonisch en via beeldbellen contact had vanwege arbeidsongeschiktheid. De man was in het verleden al eens verliefd geweest op een andere hulpverlener en raakte toen depressief en suïcidaal. De vrouw had zichzelf al uit het zorgregister laten uitschrijven, toen ze voor de tuchtrechter moest verschijnen.
De verpleegkundige gaf haar nummer aan een patiënt die ze vanaf 2022 behandelde in een opvanghotel voor vluchtelingen. Hij kwam daarna bij haar thuis en er ontstond seksueel contact. Toen hij een naaktfoto van hen beiden deelde met de locatiemanager van het opvanghotel, stuurde die de foto door naar de verpleegkundige. Zij lichtte daarop haar teamleider in over de situatie. Ook zij had zichzelf al uit het zorgregister laten halen.

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