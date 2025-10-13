ECONOMIE
Netanyahu toch niet naar Gaza-top in Egypte

anp
maandag, 13 oktober 2025 om 12:34
SHARM-EL-SHEIKH (ANP/RTR/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaat toch niet naar de top over de toekomst van Gaza in het Egyptische Sharm-el-Sheikh. Eerder zei een Egyptische woordvoerder dat Netanyahu wel zou komen, maar een woordvoerder van de Israëlische premier ontkent dit nu. Volgens persbureau AFP kan Netanyahu niet komen vanwege een Joodse feestdag.
Op de top praten vertegenwoordigers van verschillende landen over de toekomst van Gaza. Ook moet er een document worden ondertekend over het staakt-het-vuren.
