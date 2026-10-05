Over vijf dagen begint voor regio Noord de herfstvakantie. Ga je naar Barcelona, de Costa Brava of de kust van Valencia, dan houd je het weerbericht nu waarschijnlijk extra goed in de gaten. Toch is noodweer op zich geen reden om je reis gratis te annuleren. Je krijgt je geld alleen terug als je reis niet kan doorgaan zoals je hem hebt geboekt. Hieronder lees je hoe dat werkt.

De onrust in de lucht duurt nog een week

Regio Noord heeft vakantie van 10 tot en met 18 oktober, Midden en Zuid van 17 tot en met 25 oktober. Dat staat in een overzicht van Spanjevandaag . Die site schreef op 2 oktober vooral over zon en last minutes. Er stond wel een kanttekening bij: de Spaanse weerdienst AEMET geeft 60 tot 70 procent kans op een herfst die warmer is dan gemiddeld, maar meteorologen verwachten in oktober meer regen rond de Middellandse Zee. Volgens Spanjevandaag zorgt juist de warme zee voor die buien.

Dat werd snel duidelijk. Op 1 oktober gaf AEMET code rood voor de hele kuststrook van Castellón en voor de kust van de provincie Valencia. In de nacht van zaterdag op zondag werd Catalonië getroffen. In Tordera bezweek op een camping een muur, waardoor een man om het leven kwam, en ook in Montornès del Vallès viel een dode. In de Barcelonese wijk El Raval viel volgens de Catalaanse weerdienst Meteocat 178,3 millimeter regen, meldt Weeronline. Zoveel regen viel daar niet meer op één dag sinds de metingen twintig jaar geleden begonnen.

Het is nog niet voorbij. Volgens Meteocat is de onstabiele lucht pas tegen het einde van volgende week helemaal weg, schrijft InSpanje. Bij Nederlandse alarmcentrales kwamen zondag de eerste meldingen binnen, vooral over extra kosten door geannuleerde vluchten. Dat lees je in ons eerdere bericht Vakantiegangers bellen alarmcentrales na noodweer Catalonië

Regen alleen is geen annuleringsreden

Volgens de Consumentenbond zijn zeer slecht weer en overstromingen meestal geen geldige reden om je reis te annuleren. Het ligt anders als je je accommodatie door de omstandigheden niet meer kunt bereiken of gebruiken. Dan is het wél een geldige reden.

ANWB Juridisch Advies zegt hetzelfde: is het hotel beschikbaar en vertrekt de vlucht gewoon, dan kun je niet kosteloos annuleren. Gaat de vlucht niet door, dan krijg je de ticketprijs wel terug.

Het gaat er dus niet om hoe hard het regent, maar of je reis nog kan doorgaan zoals je hem hebt geboekt.

Pakketreis: let op de dekkingsbeperking

Heb je een pakketreis geboekt bij een organisator die is aangesloten bij de ANVR en het Calamiteitenfonds? Dan heb je de beste papieren. Als er een calamiteit dreigt, kan het fonds voor een gebied een dekkingsbeperking instellen. Volgens het Calamiteitenfonds kunnen jij en de reisorganisatie de reis dan vanaf 3 dagen vóór de reisdatum kosteloos annuleren. Sommige andere bronnen, zoals de Rijksoverheid en DAS, noemen een termijn van 30 dagen. Vraag je organisator dus welke termijn voor jouw boeking geldt.

Let op: reis je toch, terwijl er een dekkingsbeperking geldt, dan krijg je volgens de Rijksoverheid achteraf geen geld terug. De onafhankelijke Calamiteitencommissie neemt het besluit. Daarvoor moet er gevaar zijn voor de reiziger of moet de infrastructuur zijn aangetast. Of dat voor Catalonië of Valencia gebeurt, zie je op calamiteitenfonds.nl.

Komt er geen dekkingsbeperking, dan geldt het gewone recht. Het Calamiteitenfonds wijst erop dat een reis volgens de wet moet worden uitgevoerd zoals hij is aangeboden. Lukt dat niet, dan mag je zonder vergoeding annuleren (artikel 7:509 lid 3 BW).

Losse vlucht en hotel: dan geldt het fonds niet

Heb je je vlucht en hotel zelf apart geboekt, dan kun je bij calamiteiten geen beroep doen op het Calamiteitenfonds. Dat schrijft reisorganisatie Marvell Travel. Je bent dan afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij, de voorwaarden van je accommodatie en je verzekering.

ANWB en NN verschillen flink

Bij NN valt annuleren door calamiteiten in je vakantieland, zoals een natuurramp, niet onder de module Annulering. NN verwijst je dan naar het Calamiteitenfonds van je reisorganisatie.

Ook bij de ANWB kun je je vakantie bij een natuurramp niet standaard annuleren. Daarvoor heb je de aanvullende dekking calamiteiten nodig, die onder meer storm noemt. De calamiteit moet op of maximaal 14 dagen vóór vertrek nog bestaan. Bovendien mocht de reden om te annuleren nog niet bekend of te verwachten zijn toen je de dekking afsloot. Als je die dekking nu nog toevoegt, ben je voor dit noodweer dus niet verzekerd.

Welke situatie is de jouwe?

Pakketreis, er geldt een dekkingsbeperking: kosteloos annuleren kan. Het Calamiteitenfonds noemt een termijn vanaf 3 dagen voor vertrek.

kosteloos annuleren kan. Het Calamiteitenfonds noemt een termijn vanaf 3 dagen voor vertrek. Pakketreis, geen dekkingsbeperking, maar je accommodatie staat onder water of is onbereikbaar: kan de reis niet worden uitgevoerd zoals afgesproken, dan mag je zonder vergoeding annuleren.

kan de reis niet worden uitgevoerd zoals afgesproken, dan mag je zonder vergoeding annuleren. Pakketreis die gewoon doorgaat: regen alleen is geen reden. Zeg je zelf op, dan betaal je annuleringskosten.

regen alleen is geen reden. Zeg je zelf op, dan betaal je annuleringskosten. Losse vlucht die niet vertrekt: je krijgt de ticketprijs terug.

je krijgt de ticketprijs terug. Losse boeking die gewoon doorgaat: alleen een calamiteitendekking kan helpen, en dan alleen als je die afsloot voordat het noodweer te verwachten was.

Wat je nu kunt doen