Minister Stientje van Veldhoven verlaagde gisteren het verplichte gasvuldoel van 74 naar 64 procent, vlak voor het stookseizoen begint. De vulgraad staat op 51,9 procent: het laagste niveau ooit op deze datum sinds het begin van de metingen in 2011. Bij een strenge winter kan die kleinere buffer jouw gasrekening honderden euro's extra kosten.

Van 74 naar 64 procent

Van Veldhoven schreef gisteren in een Kamerbrief dat Nederland het vuldoel met 10 procentpunt verlaagt, op verzoek van de Europese Commissie. Het doel: voorkomen dat de gasprijs op de groothandelsmarkt verder wordt opgedreven in een gespannen markt. In de zomer van 2022, toen landen tegen elkaar opboden om gasopslagen te vullen na de Russische inval in Oekraïne, leidde precies dat tot een ongekende prijspiek.

Het nieuwe vuldoel komt neer op 93 terawattuur aan gas. Dat is ruimschoots meer dan het gemiddelde verbruik uit de gasopslagen (70 terawattuur) over de afgelopen vijf winters. Het kabinet verwacht met 64 procent gevulde opslagen zonder grote problemen de winter door te kunnen.

De gasprijs is al verdubbeld. De buffer wordt verkleind. En het stookseizoen moet nog beginnen.

De Kamer zit er anders in

In de Tweede Kamer leven grote zorgen over de karig gevulde gasopslagen. Daar gaan juist stemmen op om een grotere voorraad aan te houden, geen kleinere. Hoe de lage vulgraad jouw rekening kan raken, schreven we eerder in Gasopslag nog nooit zo leeg in september: wat dat jouw energierekening deze winter kan kosten

Waarom de opslagen zo leeg zijn

De opslagen begonnen dit vulseizoen met een enorme achterstand. GasTerra, dat de grote bergingen Norg en Grijpskerk decennialang vulde, leverde beide per 1 april 2026 leeg op. De winter van 2025/2026 was bovendien kouder dan recente jaren: op 31 maart stond de vulgraad op 5,15 procent, de laagste gasvoorraad in de afgelopen vijf jaar.

Door het afsluiten van de Straat van Hormuz door Iran is gas inkopen op de wereldmarkt veel duurder geworden. De TTF-gasprijs sloot op 9 september op €78,68 per MWh, ruim het dubbele van een jaar eerder, aldus Energievergelijk.nl. Wat dat nu al voor jouw stookseizoen betekent, berekenden we in Gasprijs 90% hoger dan vorig jaar: zoveel duurder wordt jouw stookseizoen

De rekening bij een strenge winter

Het CBS raamt het gemiddelde gasverbruik voor 2026 op 928 kuub per jaar. Bij de verwachte consumentenprijs van €1,61 per kuub komt de jaarlijkse gasrekening uit op zo'n €1.494. Dat is het basisscenario, bij een gemiddelde winter.

Maar een koude winter kan leiden tot wel 37 procent meer gasverbruik dan een zachte winter, becijfert NextEnergy. Bij dat verschil gaat het om ruim 340 kuub extra. Tegen €1,61 per kuub is dat circa €550 bovenop je rekening.

En dat is alleen het volumeeffect. Het echte risico zit in de prijs. Volgens gasmonitor Gaspeil.nl raakt de gasopslag bij ongewijzigde trends ergens tussen 20 januari en 20 februari 2027 praktisch leeg. Op dat moment moet Nederland extra gas inkopen op een internationale markt die al onder spanning staat, en kan de prijs per kuub veel hoger uitvallen dan €1,61.

Wat kun je doen?

Wie zekerheid wil, kan nu een vast energiecontract afsluiten. Dat beschermt tegen prijspieken als de winter streng wordt. Het verschil tussen leveranciers kan oplopen tot €900 per jaar, aldus Gaslicht.com. De thermostaat een graad lager zetten bespaart ongeveer 3 tot 5 procent op je gasverbruik, en dat tikt bij deze prijzen snel aan.

Het kabinet gokt op een zachte winter en voldoende lng-aanvoer. Als beide meevallen, is 64 procent genoeg. Als een van beide tegenvalt, betaal je het verschil.