ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hongaarse premier stopt transport naar Oekraïne om pijpleiding

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 9:39
anp060326079 1
BOEDAPEST (ANP/RTR) - De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft tijdens de slepende ruzie over de aanvoer van olie via Oekraïne gezegd dat hij belangrijke goederen die naar Oekraïne gaan, tegenhoudt. Hij zei in een gesprek met de publieke omroep dat hij de goederen tegenhoudt zolang Oekraïne de aanvoer van Russische olie via de Droezjba-oliepijpleiding blokkeert.
Oekraïne zegt dat de pijpleiding als gevolg van een Russische aanval zwaar is beschadigd. De Droezjba-pijpleiding is volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky mogelijk nog vier tot zes weken buiten bedrijf voor de noodzakelijke reparaties. Orbán meent dat Zelensky hem met het stilleggen van de olieaanvoer probeert te chanteren.
Hongarije blokkeert in de Europese Unie de goedkeuring van een lening van 90 miljard euro aan Kyiv als gevolg van het conflict over de pijpleiding. Hongarije is voor zijn energie aangewezen op veel olie uit Rusland, net als Slowakije dat ook protesteert tegen het uitvallen van de aanvoer.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-552249321

Nieuwe ayatollah rijk door Duits luxehotels

96386280_m

Er zit zand in je zwarte peper: “Eén van de onderzochte potjes bestond voor slechts 10% uit peper”

220024226_m

Breaking Bad: mensen gaan na kankerdiagnose écht vaker in de fout

shutterstock_2444784309

Waarom seks mét orgasme echt gezonder is dan zonder

64645790_m

Als gespierd nooit genoeg is: de opmars van bigorexia bij jongens

265089009_m

Aantal kankergevallen in maagdarmstelsel explodeert: zo kun je de kans kleiner maken dat je ziek wordt

Loading