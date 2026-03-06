Hongaarse premier stopt transport naar Oekraïne om pijpleiding

BOEDAPEST (ANP/RTR) - De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft tijdens de slepende ruzie over de aanvoer van olie via Oekraïne gezegd dat hij belangrijke goederen die naar Oekraïne gaan, tegenhoudt. Hij zei in een gesprek met de publieke omroep dat hij de goederen tegenhoudt zolang Oekraïne de aanvoer van Russische olie via de Droezjba-oliepijpleiding blokkeert.

Oekraïne zegt dat de pijpleiding als gevolg van een Russische aanval zwaar is beschadigd. De Droezjba-pijpleiding is volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky mogelijk nog vier tot zes weken buiten bedrijf voor de noodzakelijke reparaties. Orbán meent dat Zelensky hem met het stilleggen van de olieaanvoer probeert te chanteren.

Hongarije blokkeert in de Europese Unie de goedkeuring van een lening van 90 miljard euro aan Kyiv als gevolg van het conflict over de pijpleiding. Hongarije is voor zijn energie aangewezen op veel olie uit Rusland, net als Slowakije dat ook protesteert tegen het uitvallen van de aanvoer.