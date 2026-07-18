Buiten Europa vliegen wordt een stuk duurder dankzij Wopke

Wie buiten Europa op vakantie wil, gaat daar vermoedelijk flink meer voor betalen. Nieuwe belastingplannen rond luchtvaart, waar Eurocommissaris Wopke Hoekstra op inzet, kunnen tickets naar bestemmingen als Turkije, Egypte en Azië vanaf volgend jaar fors duurder maken.

Wat er verandert

Volgens berichtgeving van De Telegraaf zijn Nederlanders vanaf volgend jaar gemiddeld 60 tot 140 procent meer kwijt aan vliegbelasting op verdere afstanden, waaronder Turkije, Egypte en bestemmingen in Azië.

De inzet is dat vervuilende luchtvaart zwaarder wordt belast, terwijl duurzame alternatieven juist meer ruimte moeten krijgen.reuters+1

Hoekstra wil daarbij niet alleen naar gewone vakantievluchten kijken. Ook privéjets liggen nadrukkelijk onder vuur, onder meer via plannen om de uitstoot en fiscale uitzonderingen van deze luxevluchten harder aan te pakken.

Waarom Brussel dit wil

De Europese Commissie probeert de luchtvaartsector sterker mee te laten betalen voor de klimaatkosten. Een belangrijk onderdeel daarvan is het idee om fossiele vliegtuigbrandstof, die nu nog vaak gunstig wordt behandeld, stapsgewijs zwaarder te belasten op vluchten binnen de EU.

Tegelijk is de politieke werkelijkheid weerbarstig. EU-landen hebben eerder juist gesproken over een lange overgangsperiode of zelfs uitstel van brede belastingen op vliegtuigbrandstof, omdat hogere kosten vooral bij reizigers terecht kunnen komen en omdat duurzame vliegtuigbrandstof nog schaars en duur is.reuters+1

Gevolgen voor vakantiegangers

Voor consumenten betekent dit vooral dat verre vliegreizen minder vanzelfsprekend goedkoop blijven. Bestemmingen buiten Europa kunnen niet alleen duurder worden door de vliegtaks zelf, maar ook doordat luchtvaartmaatschappijen extra kosten doorberekenen in hun ticketprijzen.

Voor een gezin dat in het hoogseizoen naar Turkije of verder weg vliegt, kan dat verschil snel oplopen. Juist prijsgevoelige vakantiegangers zullen daardoor vaker moeten vergelijken, eerder boeken of uitwijken naar dichterbij gelegen bestemmingen.

Privéjets niet langer buiten schot

De politieke druk op privéjets neemt ondertussen duidelijk toe. Reuters meldde dat kleine vliegtuigen met maximaal 19 zitplaatsen in Europese belastingvoorstellen juist eerder in beeld komen voor heffingen, terwijl ook in Nederland aparte, hogere tarieven voor privéjetreizigers zijn goedgekeurd voor langere termijn.

Dat past in een bredere discussie over eerlijkheid. Wie met een lijnvlucht reist, merkt hogere lasten direct in de ticketprijs, terwijl de uitstoot van privéjets per passagier veel hoger kan liggen en lang niet altijd volledig wordt beprijsd.

Waarom dit onderwerp leeft

De discussie raakt een gevoelig punt: betaalbaar reizen tegenover klimaatbeleid. Voor vakantievluchten buiten Europa dreigt precies daar de grootste botsing, omdat de consument de hogere rekening direct voelt, terwijl Brussel dit ziet als logische stap om vervuiling terug te dringen.telegraaf+1

Voor reisorganisaties, luchtvaartmaatschappijen en vakantiegangers wordt 2027 daarmee een belangrijk ijkpunt. Als deze plannen doorgaan, verdwijnt een deel van het prijsvoordeel van verre vliegvakanties en komt de vraag op tafel hoe betaalbaar zon- en verre bestemmingen nog blijven voor de middenklasse.