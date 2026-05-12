Stichting Reclame Code kreeg over dit reclamespotje veruit de meeste klachten: 'In strijd met menselijke waardigheid'

door Désirée du Roy
dinsdag, 12 mei 2026 om 10:16
bijgewerkt om dinsdag, 12 mei 2026 om 10:19
De Stichting Reclame Code (SRC) ontving in 2025 de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor hun jaarlijkse Fright Nights. Over het spotje kwamen 889 klachten binnen. In totaal kreeg de stichting vorig jaar 6611 klachten.
In de video is een zichtbaar bange, bebloede vrouw te zien die opgesloten zit in een glazen kooi en wordt aangeboden als veilingobject. Vervolgens wordt er door verschillende griezelfiguren op de vrouw geboden. Aan het eind van de veiling zakt de vrouw door de bodem van de glazen kooi, waarna de ramen van de kooi besmeurd raken met bloed.
Over het reclamespotje ontstond grote ophef, waarop Walibi de reclame terugtrok. De Reclame Code Commissie oordeelde dat de video in strijd was met de Nederlandse Reclame Code. "Naar huidige maatschappelijke opvattingen kan niet worden aanvaard dat een vrouw op deze wijze als een veilingobject wordt uitgebeeld. Dit is in strijd met de menselijke waardigheid."

