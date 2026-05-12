Schaarste aan Skyr door malle eiwittenrage

Wie ’s ochtends trouw een bakje kwark of Skyr uit het schap vist, staat de laatste weken opvallend vaak naar… niets te kijken. Lege planken waar normaal de IJslandse eiwitbommen staan uitgestald: de proteïnehype hakt er ineens keihard in. Supermarkten draaien op volle toeren, maar de vraag naar eiwitrijke zuivel gaat harder dan de fabrieken kunnen bijbenen.

Van sportshake naar ontbijtbord

Eiwitten waren lang vooral iets uit de sportschool: shakes, scoops en kleverige repen voor mensen in strakke leggings en te korte tanktops. Inmiddels is “meer proteïne” het toverwoord op bijna elk schap, van roomijs tot chips, en is het gewone ontbijt ongemerkt in een fitness-supplement veranderd. Op sociale media worden Skyr‑ontbijtjes massaal gepimpt met granola, dadels, pindakaas en chocoladesaus – hoe hoger de eiwitscore, hoe beter.

Vooral Skyr is de ster van de show: extra veel eiwit, weinig vet, toch romig, en in Nederland in no‑time uitgegroeid tot het lievelingetje van influencers en foodbloggers. In een bakje Skyr zit duidelijk meer eiwit dan in gewone yoghurt, en net wat meer dan in magere kwark – precies waar de eiwitjagers naar op zoek zijn.

Supermarkten: ‘We draaien op volle capaciteit’

Supermarkten zien de run op proteïneproducten al langer, maar de laatste maanden is de vraag geëxplodeerd. Jumbo meldt dat vooral Skyr niet is aan te slepen en dat zowel huismerken als A‑merken last hebben van lege schappen. In België en Duitsland speelt hetzelfde: ook daar melden ketens dat Skyr “in sommige regio’s deels is uitverkocht” en dat leveranciers op maximale capaciteit draaien.

Zuivelmakers zijn intussen druk bezig hun productie op te schalen, maar dat is geen kwestie van een knopje omzetten. Je hebt melk, tanks, personeel en verpakkingslijnen nodig – en als de vraag in een paar weken tijd verdubbelt, raak je hoe dan ook achter de feiten aan.

TikTok‑recepten en tankstation‑proteïne

De oorzaak van de Skyr‑schaarste is niet een mislukte oogst of staking in de zuivelfabriek, maar vooral sociale media. Virale recepten voor Skyr‑cheesecake, Skyr‑taarten en bizarre mixjes met energydrank stuwen de verkoop omhoog – wie het op TikTok ziet, wil het de volgende dag in de supermarkt namaken.

Tegelijkertijd wordt alles wat “high protein” schreeuwt naar voren geduwd: repen, koekjes, ijs, drankjes en zelfs snacks bij de benzinepomp. De klassieke bak magere kwark krijgt concurrentie van hippe eiwitproducten in felle verpakkingen, maar blijft verrassend populair als simpele basis waar je zelf mee kunt bouwen.

Heeft iemand al gevraagd of al dat extra eiwit wel nodig is?

Bij al dat gejaag op proteïne zou je bijna vergeten om even naar de feiten te kijken. Het Voedingscentrum is helder: de meeste Nederlanders krijgen ruimschoots genoeg eiwit binnen met een normaal voedingspatroon – extra eiwitrijke yoghurt of Skyr is voor de gemiddelde mens helemaal niet nodig. Eiwit verzadigt goed, maar als je structureel meer binnenkrijgt dan je lichaam verbruikt, word je er vooral zwaarder van, niet gespierder.

Oftewel: wie denkt met drie kommen Skyr per dag een shortcut naar een strandlichaam te hebben gevonden, komt bedrogen uit. Je spieren groeien van training, voldoende rust en een normaal gevarieerd eetpatroon – niet van het hamsteren van bakjes IJslandse yoghurt.

Wanneer is de rage voorbij?

Supermarkten verwachten dat de ergste schaarste in de loop van de lente en zomer afvlakt, zodra de productie is opgeschaald en de hype een beetje is uitgewoed. Maar de trend achter de trend – de fixatie op eiwit als wonderstof – lijkt voorlopig nog niet weg, want sectoranalyses zien al jaren een stevige groei in de verkoop van eiwitrijke zuivel.

Tot die tijd is het in de zuivelgang elke ochtend even bingo spelen. En wie het zat is om achter de massa aan te rennen, kan altijd terugvallen op een ouderwets bakje magere kwark of yoghurt: iets minder spectaculair op je feed, maar net zo goed voor je spieren – en een stuk minder hysterisch voor het schap.