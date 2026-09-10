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In 2025 vier keer euthanasie met postcovid als hoofdreden

Samenleving
door Redactie
donderdag, 10 september 2026 om 11:10
bijgewerkt om donderdag, 10 september 2026 om 11:40
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In 2025 is bij vier personen euthanasie verleend waarbij het postcovidsyndroom de hoofdreden was voor levensbeëindiging. Dat meldt artsenvakblad Medisch Contact, dat de cijfers opvroeg bij de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). De RTE bevestigt de berichtgeving.
De jongste patiënt was 51 jaar oud toen bij deze persoon in 2025 euthanasie werd gepleegd. De andere drie patiënten, waarbij postcovid de grondslag was, waren 65 jaar of ouder. In totaal speelde covid-19 een rol bij tien gevallen, maar bij de andere zes was het specifieke postcovidsyndroom niet de hoofdreden. In 2024 ging het nog om vier euthanasieverzoeken, waarbij postcovidsyndroom bij geen enkel verzoek de hoofdreden was. In 2023 kwam euthanasie met postcovid als hoofdreden eenmaal voor, bij een 73-jarige. In drie gevallen speelde covid wel een rol.
In januari 2026 meldde de Volkskrant op basis van cijfers van het UWV dat 15.000 personen met postcovidsyndroom zo ernstig ziek zijn dat zij geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard.
Speciale expertisecentra waar mensen met postcovidsyndroom worden behandeld, zouden door bezuinigingen eind 2026 de deuren sluiten. Daarop ontstonden er verschillende initiatieven om de specialistische zorg toch door te kunnen laten gaan. In juli maakte zorgminister Sophie Hermans (VVD) bekend dat er toch geld voor de centra is gevonden, waardoor deze ook in 2027 openblijven.
Tot eind mei zijn 1550 volwassenen en 350 kinderen in de centra ontvangen met langdurige klachten na een coronabesmetting. Het kabinet heeft betrokken organisaties gevraagd om een voorstel uit te werken over hoe na 2027 voor postcovid-patiënten gezorgd kan worden.
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