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RIVM: negen nieuwe gevallen westnijlvirus, dodental naar drie

Samenleving
door Redactie
donderdag, 10 september 2026 om 11:16
bijgewerkt om donderdag, 10 september 2026 om 11:41
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Sinds de vorige update van het RIVM op 3 september zijn er negen nieuwe patiënten gemeld die besmet zijn met het westnijlvirus. Het aantal meldingen van mensen die dat virus opliepen, staat hiermee op achttien. In totaal zijn er in 2026 drie patiënten overleden. Vorige week meldde het instituut één dode.
Sinds augustus zijn er op verschillende plekken in Nederland aanwijzingen gevonden dat het westnijlvirus rondgaat. Dat blijkt volgens het RIVM uit onderzoek bij mensen en paarden bij klachten, wetenschappelijk onderzoek door Sanquin Research en onderzoek bij vogels en gewone huissteekmuggen.
De NVWA heeft sinds de vorige update 53 meldingen ontvangen van paarden met het westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal meldingen in 2026 op 58 paarden. De werkgroep westnijlvirus, met daarin experts vanuit verschillende organisaties, meldt dat afgelopen week 23 dode en 10 levende wilde vogels positief zijn getest op het westnijlvirus.
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