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Iran: Amerikaanse bases in Golf getroffen na aanval

Samenleving
door Redactie
maandag, 13 juli 2026 om 6:09
bijgewerkt om maandag, 13 juli 2026 om 6:18
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De Iraanse Revolutionaire Garde zegt Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Koeweit te hebben aangevallen. Dat melden Iraanse staatsmedia. Eerder vielen de Verenigde Staten tientallen doelwitten in Iran aan.
Volgens staatspersbureau IRNA richtten de aanvallen zich op de Prince Hassan Air Base in Jordanië, een Amerikaans commandocentrum voor drones in Bahrein en meerdere luchtmachtbases in Koeweit, waaronder Ali Al Salem.
De Revolutionaire Garde heeft geen informatie verstrekt over de omvang van de aanvallen of eventuele schade. Ook is er nog geen reactie van de VS of de betrokken landen.
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