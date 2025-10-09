ECONOMIE
Sánchez hoopt met nieuwe deal over Gaza op blijvende vrede

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 9:49
MADRID (ANP/AFP) - De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft de deal over Gaza tussen Israël en Hamas verwelkomd. Hij spreekt op X de hoop uit dat de overeenkomst leidt tot een "rechtvaardige en blijvende vrede".
"Nu is het tijd om het gesprek aan te gaan, de burgerbevolking te steunen en naar de toekomst te kijken", aldus Sánchez. "Met hoop. Maar ook met rechtvaardigheid en met herinnering, zodat de ervaren wreedheden nooit worden herhaald."
De premier heeft zich herhaaldelijk fel uitgesproken tegen de Israëlische aanvallen op Gaza. De regering in Madrid geldt in Europa als een van de scherpste critici van Israël.
