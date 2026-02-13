Jaarlijks stoppen 6000 mensen met eten en drinken om te sterven

Bijna zesduizend mensen per jaar, veelal ouderen, stoppen met eten en drinken om te sterven, blijkt uit nieuw onderzoek, schrijft de Volkskrant. Vaak gebeurt dit onder begeleiding van hun naasten en een arts, die niet strafbaar zijn.

Jaarlijks beëindigen naar schatting 5800 mensen in Nederland hun leven door bewust te stoppen met eten en drinken, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam. Dat is 3,5 procent van alle sterfgevallen. Bij de meesten werd een eerder euthanasieverzoek afgewezen.