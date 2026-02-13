ECONOMIE
Jaarlijks stoppen 6000 mensen met eten en drinken om te sterven

Samenleving
door Ans Vink
vrijdag, 13 februari 2026 om 6:04
125402358_m
Bijna zesduizend mensen per jaar, veelal ouderen, stoppen met eten en drinken om te sterven, blijkt uit nieuw onderzoek, schrijft de Volkskrant. Vaak gebeurt dit onder begeleiding van hun naasten en een arts, die niet strafbaar zijn.
Jaarlijks beëindigen naar schatting 5800 mensen in Nederland hun leven door bewust te stoppen met eten en drinken, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam. Dat is 3,5 procent van alle sterfgevallen. Bij de meesten werd een eerder euthanasieverzoek afgewezen.
Vaak doen mensen dit thuis, maar het gebeurt ook in hospices en verpleeghuizen. Uit het onderzoek blijkt dat veel van hen aanvankelijk liever euthanasie wilden: twee derde deed eerder een euthanasieverzoek, dat werd afgewezen door de arts. Een derde noemt de afwijzing expliciet als reden voor het stoppen met eten en drinken.

