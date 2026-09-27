Wie werkt, ziet deze kostenpost nooit op zijn loonstrook. Wie AOW of pensioen krijgt, ziet hem wel: elke maand gaat er een deel van je uitkering af voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Volgend jaar wordt dat deel groter. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw die gepensioneerden zelf betalen, gaat in 2027 van 4,85 naar 5,02 procent, blijkt uit de begroting van het ministerie van VWS.

Het pensioenblog Bijnametpensioen.nl zette onlangs de AOW-bedragen en de inhoudingen daarop op een rij en rekent voor 2027 op dezelfde stijging. Ook Salaris Vanmorgen en Rendement melden de 5,02 procent op basis van de Prinsjesdagstukken. Wat die 0,17 procentpunt in euro's betekent, staat er nergens bij. Daarom rekenden wij het uit.

Waarom jij deze bijdrage zelf betaalt

De Zvw kent twee tarieven. Bij loon betaalt de werkgever de hoge variant als werkgeversheffing, en volgens de Belastingdienst wordt die niet op je loon ingehouden. Dat tarief stijgt in 2027 van 6,10 naar 6,27 procent, meldt Salaris Vanmorgen. Als werknemer merk je daar niets van.

Voor gepensioneerden werkt het anders. Over pensioen betaal je zelf het lagere percentage, legt Zorgwijzer uit. De pensioenuitvoerder houdt het in op je nettobedrag en draagt het af aan de Belastingdienst. Dat geldt ook voor je AOW. Volgens 65plus.nl houdt de SVB nu 4,85 procent in: €80,61 per maand voor alleenstaanden en €55,26 per persoon voor gehuwden en samenwonenden.

De werkgever betaalt de zorgbijdrage van de werknemer. Een gepensioneerde heeft geen werkgever en betaalt hem dus zelf.

Wat 0,17 procentpunt kost in euro's

De bijdrage wordt berekend over je inkomen tot een maximum. Ook dat maximum gaat omhoog: per 1 januari 2027 naar €82.547. Voor 2026 noemt de Belastingdienst €79.409, Salaris Vanmorgen houdt het op €79.412. Wij rekenden met het bedrag van de Belastingdienst en met de huidige AOW-bedragen. De AOW gaat in januari weer omhoog, dus in de praktijk vallen de bedragen iets hoger uit.

Alleen AOW, alleenstaand: met een bruto AOW van €1.662,16 per maand plus vakantiegeld betaal je ongeveer €36 per jaar extra, zo'n €3 per maand.

met een bruto AOW van €1.662,16 per maand plus vakantiegeld betaal je ongeveer €36 per jaar extra, zo'n €3 per maand. Alleen AOW, met partner: met €1.139,39 bruto per persoon plus vakantiegeld gaat het om ongeveer €25 per persoon per jaar.

met €1.139,39 bruto per persoon plus vakantiegeld gaat het om ongeveer €25 per persoon per jaar. Alleenstaande met €30.000 bruto aan AOW en pensioen: de bijdrage gaat van €1.455 naar €1.506, dat is €51 per jaar.

de bijdrage gaat van €1.455 naar €1.506, dat is €51 per jaar. Stel met €25.000 en €15.000 bruto: samen ongeveer €68 per jaar extra.

samen ongeveer €68 per jaar extra. Inkomen op of boven het maximum: van 4,85 procent over €79.409 (€3.851) naar 5,02 procent over €82.547 (€4.144). Dat is ongeveer €293 per jaar extra.

De bedragen zijn klein, maar ze komen bovenop de lagere ouderenkorting en de hogere zorgpremie, die wij eerder doorrekenden in 'Gepensioneerd in 2027: ouderenkorting omlaag, zorgpremie omhoog, dit kost het je'.

Ook de belasting in de eerste schijf stijgt

Bijnametpensioen.nl noemt voor 2027 ook een nieuw tarief in de eerste belastingschijf voor AOW'ers. Volgens de overzichten van Raisin en Belastingzzp.nl gaat dat tarief van 17,85 procent in 2026 naar 18,33 procent in 2027. Het kabinet verhoogt de tarieven in de eerste twee schijven om de stijgende zorgkosten te betalen, schrijft Raisin. Dat gebeurt dus naast de hogere Zvw-bijdrage.

Het percentage is nog niet definitief

De 5,02 procent komt uit de VWS-begroting en is nog een raming. Volgens Zorgwijzer legt VWS de percentages in november in een regeling vast. Pas dan zijn ze definitief. De belastingtarieven staan in het Belastingplan 2027, en daarover moeten de Tweede en Eerste Kamer nog stemmen.

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