ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bierbuik blijkt sluipmoordenaar: zo tast buikvet het hart van mannen aan

gezondheid
door Gerard Driehuis
maandag, 15 december 2025 om 8:41
224933463_m
Een bierbuik is geen onschuldig gezellig teken van een goed leven, maar hangt bij mannen samen met meetbare schade aan het hart, zelfs als het totale gewicht niet extreem hoog is en je BMI (of zijn BMI) redelijk is. Nieuwe MRI‑studies laten zien dat vet rond de buik – de klassieke “beer belly” – het hart op een andere, veel riskantere manier belast dan algemene obesitas.
Onderzoekers uit Hamburg analyseerden hart-MRI’s van ruim 2.200 volwassenen zonder bekende hartziekte en vergeleken twee maten: de bekende BMI en de taille‑heupverhouding, een eenvoudige maat voor buikvet. Daarbij bleek dat een hogere taille‑heupverhouding leidt tot verdikking van de hartspier en kleinere hartkamers, een patroon dat cardiologen “concentrische hypertrofie” noemen en dat de pompfunctie op termijn kan ondermijnen. Die veranderingen waren duidelijker bij mannen dan bij vrouwen, wat erop wijst dat vooral mannen met een bierbuik vroegtijdig hartschade kunnen oplopen.rsna+3​
De Wereldgezondheidsorganisatie hanteert een taille‑heupverhouding boven 0,90 voor mannen en 0,85 voor vrouwen als grens voor abdominale obesitas, met een duidelijk verhoogd risico op hart‑ en vaatziekten. Het opvallende is dat veel deelnemers in het onderzoek op basis van BMI nog in de categorie “overgewicht” vielen, maar op basis van taille‑heupverhouding al vol in de risicogroep zaten. Met een simpel meetlint kun je thuis je eigen verhouding berekenen door de omtrek van je taille (smalste punt) te delen door die van je heupen (breedste punt).wikipedia+4​
Artsen benadrukken dat het daarom niet genoeg is om alleen op de weegschaal te letten; waar het vet zit, maakt uit voor je hart. Gerichte buikvetreductie via meer bewegen, minder ultrabewerkte voeding en tijdige medische begeleiding kan de schadelijke herverandering van het hart mogelijk afremmen. Meer informatie over de studie en de gebruikte MRI‑technieken is te vinden bij de Radiological Society of North America (RSNA) en in een samenvatting op Healthline.
Eenvoudige tabel: wanneer is een bierbuik zorgelijk?
MaatMannen (risicogrens)Vrouwen (risicogrens)
Taille‑heupverhouding> 0,90 > 0,85 
Hier moet je meten
xheupomtrek.jpg.pagespeed.ic.xP-2KySW4Q

Lees ook

Hoe kom ik van mijn bierbuik afHoe kom ik van mijn bierbuik af
Dikke Duitser had geen bierbuik, maar een tumor van 30 kiloDikke Duitser had geen bierbuik, maar een tumor van 30 kilo
Hoe Koreaanse Kimchi je van de bierbuik kan afhelpenHoe Koreaanse Kimchi je van de bierbuik kan afhelpen
Hoe je je bierbuik kwijtraakt zonder helemaal te stoppen met drinkenHoe je je bierbuik kwijtraakt zonder helemaal te stoppen met drinken
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-423602844

Nederland overspoeld met gevaarlijke elektronica en gadgets: "Binnen tien seconden liggen al je wachtwoorden op tafel"

ANP-483506418

Slecht nieuws voor mandarijn-eters: dit is pas een échte portie fruit

ANP-544830438

Zien: Held grijpt schutter bij Bondi Beach, ‘gewone Australiër’ redt levens tijdens terreuraanslag

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

ANP-324889424

Typefoutje? Lelystedeling koopt 'per ongeluk' Hoofddorps Spookhotel voor 23 miljoen

101644524_l

Waarom je blij mag zijn dat je de jongste bent thuis

Loading