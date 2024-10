Klacht tegen Elon Musk voor uitdelen miljoenenprijs aan kiezers

PHILADELPHIA (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) van Philadelphia heeft een klacht ingediend tegen de miljardair Elon Musk voor het uitdelen van een miljoen dollar per dag aan kiezers die een petitie ondertekenen. Daarover bericht de Amerikaanse nieuwssite CNBC.

Volgens het OM "organiseert Musk een illegale loterij". Met de aanklacht hoopt het OM de pr-stunt van de X- en Tesla-eigenaar zo snel mogelijk te stoppen.

Musk deelt het geld niet rechtstreeks uit aan kiezers, maar doet het via het zogenoemde America PAC, een politiek actiecomité waar Musk geld aan doneert.

Swing states

Eerder deze maand kondigde Musk aan tot aan de verkiezing elke dag een miljoen dollar uit te reiken aan iemand die een onlinepetitie ondertekent ter ondersteuning van de Amerikaanse grondwet. Om de petitie te kunnen ondertekenen moet die persoon wel geregistreerd staan als kiezer in een van de 'swing states', die doorslaggevend zullen zijn bij de verkiezing van 5 november. Pennsylvania is een van die cruciale staten.

Musk heeft zich de voorbije weken volop ingezet om de campagne van Donald Trump te steunen. Hij verschijnt geregeld op rally's, zoals zondagavond in Madison Square Garden in New York.