Klaver haalt uit naar Rutte: stop met geslijm richting Trump

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 12:41
bijgewerkt om dinsdag, 20 januari 2026 om 13:12
"Dear Mark, stop met het geslijm." GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver heeft op Instagram fel uitgehaald naar NAVO-chef Mark Rutte. Die stuurde de Amerikaanse president Donald Trump een bericht waarin hij hem prees voor zijn inspanningen voor vrede in Syrië, Gaza en Oekraïne. Trump plaatste dat vervolgens op sociale media.
In een parodie op dat tekstberichtje houdt Klaver Rutte voor dat een ander antwoord nodig is op de dreigementen van Trump om Groenland, goedschiks of kwaadschiks, over te nemen van NAVO-bondgenoot Denemarken. "Het enige dat werkt tegenover Trumps chantagepolitiek is je rug recht houden. Dat moeten we nu in Europa doen. Doe je mee?" Hij sluit het 'sms'je' aan Rutte af met: "Yours, Jesse".
Trump kondigde afgelopen weekeinde extra importheffingen aan op producten uit landen die Denemarken steunen. Daar behoort ook Nederland toe.
