Wie met Sinterklaas een chocoladeletter koopt voor Maarten en Iris, kan bij het inpakken even twijfelen. Die M heeft vier flinke benen. De I is één streep. Moet er voor Iris iets bij om het eerlijk te houden? Bij de twee melkchocoladeletters die we vergeleken, kan dat extraatje achterwege blijven.

Wat staat er op de twee etiketten?

Neem de melkchocoladeletters van Delicata. Bij de M staat als nettogewicht 160 gram. Bij de I staat precies hetzelfde: 160 gram. De M biedt dus wel meer letter om naar te kijken, maar niet meer chocolade om op te eten. Daar is geen keukenweegschaal aan te pas gekomen: we hebben de twee productvermeldingen vergeleken, geen losse letters gewogen.

Hoe past dezelfde hoeveelheid in zulke verschillende vormen? De truc zit in de dikte. Binnen een reeks kan de maker een smalle letter dikker uitvoeren dan een brede. Wie alleen van bovenaf kijkt, mist precies de richting waarin de I haar achterstand inhaalt. Denk aan een reep die je niet langer maakt, maar een extra laag toevoegt.

Waar je wél op moet letten voor pakjesavond

Die vergelijking geldt voor twee letters uit dezelfde reeks. Leg je een kleine letter van het ene merk naast een versierde bakkersletter van het andere, dan zegt de beginletter niets over het verschil. Draai de verpakkingen om en vergelijk het nettogewicht. Gaat het om waar voor je geld, leg dan ook de prijzen naast elkaar.

En als de kinderen straks bespreken wie de grootste letter heeft? Laat ze eerst raden op het oog en dan de grammen op de doosjes lezen. Bij deze M en I hebben Maarten en Iris allebei iets te winnen: de een de breedste letter, de ander een even groot stuk chocolade.

De vergelijking in één oogopslag

Delicata melk, letter M: 160 gram. Delicata melk, letter I: 160 gram. Verschil in opgegeven nettogewicht: 0 gram. Dit is een etiketvergelijking, geen weging of smaaktest.

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