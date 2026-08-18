Medewerkers van waterschap bedreigd door boeren

Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen na bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN DeStem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken.

Waterschap Brabantse Delta had vorige week de media uitgenodigd om mee te kijken bij het werk van toezichthouders die onder meer met een drone controleren of agrariërs in deze droogteperiode juist beregenen. Beregenen mag in Midden- en West-Brabant, alleen niet met water uit sloten of beken. Al sinds half juli geldt er overdag een regiobreed onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater.

Na een reportage van Omroep Brabant waarin de namen van de toezichthouders werden genoemd, kregen deze waterschapsmedewerkers persoonlijke bedreigingen.

Het waterschap kan vanwege de veiligheid en privacy van de medewerkers niet ingaan op de aard van de bedreigingen. "Maar het gaat echt verder dan mensen die boos zijn of vervelende opmerkingen maken", laat een woordvoerder weten.