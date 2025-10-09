ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Merz nog voorzichtig over 'bemoedigende' Gazadeal

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 10:04
anp091025117 1
BERLIJN (ANP/RTR/AFP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft de totstandkoming van een deal voor Gaza omschreven als "bemoedigend" en stelt vertrouwen te hebben in een oplossing later deze week.
Hij reageerde voorzichtig omdat de deal "nog niet definitief" is. Israël en Hamas zijn akkoord met de eerste fase van een vredesdeal, maar hebben deze nog niet ondertekend. "Er is duidelijk een grote kans om in de komende uren tot een overeenkomst met Hamas te komen", zei Merz na een bijeenkomst met leden van zijn regering in Berlijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

ANP-538607193

Een studie van een half miljoen medische dossiers linkt virussen keer op keer aan dementie

shutterstock_671483350

Als je deze dingen herkent ben je vermoedelijk sociaal minder intelligent dan je denkt

ANP-530263368

Waarom hebben mannen tepels, en gaven ze ooit borstvoeding?

ANP-510378496

Rampspoed VVD stapelt zich op: senator verlaat zinkend schip, behoudt Eerste Kamer-zetel

henry-perks-BJXAxQ1L7dI-unsplash

Goedkope GPS-ontvanger kan met simpele aanpassing even nauwkeurig worden als professionele apparaten

plasmoids-near-black-hole

Wetenschappers ontrafelen geheim in monsterlijk zwart gat

Loading