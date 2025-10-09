Merz nog voorzichtig over 'bemoedigende' Gazadeal

BERLIJN (ANP/RTR/AFP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft de totstandkoming van een deal voor Gaza omschreven als "bemoedigend" en stelt vertrouwen te hebben in een oplossing later deze week.

Hij reageerde voorzichtig omdat de deal "nog niet definitief" is. Israël en Hamas zijn akkoord met de eerste fase van een vredesdeal, maar hebben deze nog niet ondertekend. "Er is duidelijk een grote kans om in de komende uren tot een overeenkomst met Hamas te komen", zei Merz na een bijeenkomst met leden van zijn regering in Berlijn.