NAVO-centra in Nederland maken zich op voor vertrek Amerikanen

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 07 februari 2026 om 9:41
bijgewerkt om zaterdag, 07 februari 2026 om 9:46
De Verenigde Staten trekken Amerikaanse medewerkers terug uit NAVO-kenniscentra in Nederland. De twee zogeheten Centres of Excellence in Utrecht en Den Haag maken zich op voor een "herijking" van de Amerikaanse aanwezigheid, meldt een van de centra. Hoeveel Amerikanen er precies vertrekken en welke weerslag dat heeft op de centra kunnen ze nog niet inschatten.
De regering van president Donald Trump zegt al langer dat Europa op den duur voor zijn eigen verdediging moet zorgen. De VS zaaien twijfel over hun loyaliteit aan NAVO-bondgenoten en trekken uit bijvoorbeeld Roemenië troepen terug. Ook uit NAVO-commandocentra vertrekken honderden Amerikanen, meldde The Washington Post vorige maand. Het zou gaan om ongeveer de helft van het Amerikaanse personeel op een dertigtal NAVO-posten.
De VS hebben de vermindering van hun bijdrage aan de Centres of Excellence ook aan Nederland gemeld. "Daarbij is door de VS benadrukt dat er volledige steun en commitment is aan de NAVO", zegt Defensie.
