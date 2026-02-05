Nog onontdekt en betaalbaar: dit Mediterrane eiland wil je nú zien

Zodra een bestemming écht ontdekt wordt, is het feest voorbij. Er volgt drukte, volle stranden en prijzen die ineens verdubbelen. Precies daarom is het zo lekker als je een plek vindt die nog net onder de radar vliegt. Zo’n plek bestaat nog en hij ligt verrassend dichtbij Europa: Djerba, een eiland voor de kust van Tunesië.

Djerba blijft niet lang meer een geheim, dat is wel duidelijk. Het eiland is door EasyJet uitgeroepen tot opkomende vakantiebestemming in de Great British Holiday Audit 2026. Wie slim is, gaat nu.

Heerlijk eigenzinnig

Volgens EasyJet is het aantal boekingen naar Djerba vanuit Groot-Brittannië het afgelopen jaar al met 12 procent gestegen. En het eiland viel ook internationaal op: Condé Nast Traveller zette Djerba in de top 25 van beste reisbestemmingen en noemde het eiland ‘heerlijk eigenzinnig’.

Djerba is het grootste eiland van Noord-Afrika en combineert turquoise water, witte stranden en een opvallend rijke geschiedenis. Met een beetje geluk spot je er zelfs flamingo’s. Bonuspunten voor filmliefhebbers: delen van Star Wars zijn hier opgenomen.

Bereikbaarheid

Een klein probleempje: je kunt (nog) niet rechtstreeks vanuit Nederland vliegen. De meeste routes lopen via Frankrijk, met overstappen in steden als Parijs of Lyon. Vanaf daar vlieg je door naar Djerba-Zarzis International Airport.

Volgens Skyscanner liggen retourtickets vanaf Amsterdam tussen de 149 en 240 euro, afhankelijk van seizoen en maatschappij. Dat is opvallend betaalbaar voor een zonzekere eilandbestemming.

Zonzeker

Djerba heeft een mediterraan klimaat met zo’n 300 zonnige dagen per jaar. De beste reistijd is het voorjaar (april tot juni), wanneer de temperaturen aangenaam zijn en nog niet boven de 30 graden uitkomen. Liever milder? In de winter is het gemiddeld rond de 18 graden.