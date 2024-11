Oekraïne zou snel een atoombom kunnen maken vergelijkbaar met de Nagasaki-bom

Kiev zou snel in staat zijn een eenvoudige kernbom kunnen ontwikkelen, vergelijkbaar met het wapen dat in 1945 op Nagasaki werd gegooid, om Rusland tegen te houden als de VS de militaire hulp stopzet. Dat schrijft de Times op basis van informatie uit 'militaire kringen' in Kiev.

Het land zou snel een basistoestel van plutonium kunnen maken met een technologie die vergelijkbaar is met de "Fat Man"-bom die in 1945 op Nagasaki werd gegooid, aldus het rapport. "Het maken van een eenvoudige atoombom, zoals de Verenigde Staten deden in het kader van het Manhattan Project, zou 80 jaar later geen moeilijke taak zijn", staat in het document.