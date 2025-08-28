Ook vorig jaar daalde het aantal moorden: 120 mensen 5 minder dan in 2023

Er zijn vorig jaar in Nederland 120 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag. Dat zijn er vijf minder dan in 2023. Het gaat om 76 mannen en 44 vrouwen. Bijna de helft van de vrouwelijke slachtoffers is in 2024 door een (ex-)partner gedood, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat deze cijfers jaarlijks publiceert.

Van 2020 tot en met 2024 had de politie bij 97 procent van alle vrouwelijke slachtoffers een (vermoedelijke) dader in beeld. Bij 52 procent van de vrouwen was dat een (ex-)partner. 20 procent van de vrouwen werd door een familielid om het leven gebracht. De meeste vrouwen werden in hun eigen woning gedood, meestal met een steekwapen of door wurging.

Bij vermoorde mannen had de politie in 86 procent van de gevallen een (vermoedelijke) dader in beeld. 32 procent werd door een kennis vermoord. 11 procent kwam om het leven door een afrekening in het criminele circuit. Ruim 70 procent van de mannen werd gedood met een vuur- of steekwapen, aldus het CBS.

Van 2020 tot en met 2024 werden 30 kinderen jonger dan 10 jaar oud vermoord: 16 jongens en 14 meisjes. 26 van deze kinderen werden vermoord door een ouder.

Het aantal slachtoffers van moord en doodslag is ruim de helft minder dan het begin van deze eeuw. Van 2000 tot en met 2004 kwamen er gemiddeld 163 mannen en 74 vrouwen om het leven door moord of doodslag. Het aantal vermoorde mannen nam af tot 2016. Ook het aantal vermoorde vrouwen werd minder, maar nam minder sterk af dan bij mannen. In de afgelopen 10 jaar is het aantal stabiel. Het ging gemiddeld om 43 vrouwen per jaar. 73 procent was tussen de 20 en 60 jaar oud, 10 procent was jonger dan 20 jaar en de overige 17 procent ouder dan 60.

De helft van alle moorden is gepleegd in een gemeente met meer dan 100.000 inwoners. De meeste slachtoffers vielen in Amsterdam (18), Rotterdam (11) en Den Haag (8). Volgens het CBS behoort Nederland tot de landen waar relatief weinig moorden worden gepleegd. Alleen in Ierland, Zwitserland, Italië en Slovenië zijn het er nog minder.