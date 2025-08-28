ECONOMIE
Ryanair-personeel krijgt premie als ze je betrappen met teveel bagage

Economie
door Pieter Immerzeel
donderdag, 28 augustus 2025 om 6:37
Je kunt je personeel extra belonen als ze klantvriendelijk zijn, maar Ryanair doet het omgekeerde. De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair zal personeelsleden hogere premies uitbetalen indien ze passagiers betrappen die proberen te grote bagage op vluchten mee te brengen.
"Ik wil dat ons personeel mensen betrapt die ons systeem proberen op te lichten", zei Ryanair-topman Michael O'Leary woensdag.
Ryanair had al bonussen om personeel aan te sporen. Het bedrijf verhoogt deze van 1,50 euro naar 2,50 euro per bagagestuk. Tot nu toe gold daarbij een maandelijks plafond van 80 euro. Die limiet verdwijnt.
Vorige maand meldden Britse media al dat Ryanair erg tevreden was over zijn beleid met deze premies. Toen zei de maatschappij ook al een verhoging van het bedrag te overwegen.
De bagageregels van Ryanair in 2025 zijn als volgt:
  • Gratis handbagage:Je mag gratis één kleine tas meenemen in de cabine met een maximale afmeting van 40 x 30 x 20 cm. Dit formaat is recent vergroot (was 40 x 25 x 20 cm) en je tas moet onder de stoel voor je passen.
  • Priority & 2 Handbagage:Boek je Priority, dan mag je naast de kleine tas ook een handbagagekoffer meenemen van maximaal 55 x 40 x 20 cm en maximaal 10 kg.
  • Ruimbagage:Je kunt tot 3 stuks ingecheckte ruimbagage van elk 20 kg bijboeken. Er is ook een optie voor een ruimbagagekoffer van 23 kg als je nog meer wilt meenemen.
  • Let op:Ryanair accepteert vanaf november 2025 alleen nog digitale boardingpassen. Dus je smartphone met de app of PDF is verplicht.
  • Overtredingen:Overschrijd je de bagage-afmetingen, riskeer je een boete die kan oplopen tot 70 euro per traject of meer

