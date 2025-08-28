Ryanair-personeel krijgt premie als ze je betrappen met teveel bagage

Je kunt je personeel extra belonen als ze klantvriendelijk zijn, maar Ryanair doet het omgekeerde. De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair zal personeelsleden hogere premies uitbetalen indien ze passagiers betrappen die proberen te grote bagage op vluchten mee te brengen.

"Ik wil dat ons personeel mensen betrapt die ons systeem proberen op te lichten", zei Ryanair-topman Michael O'Leary woensdag.

Ryanair had al bonussen om personeel aan te sporen. Het bedrijf verhoogt deze van 1,50 euro naar 2,50 euro per bagagestuk. Tot nu toe gold daarbij een maandelijks plafond van 80 euro. Die limiet verdwijnt.

Vorige maand meldden Britse media al dat Ryanair erg tevreden was over zijn beleid met deze premies. Toen zei de maatschappij ook al een verhoging van het bedrag te overwegen.

De bagageregels van Ryanair in 2025 zijn als volgt: