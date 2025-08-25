Trump bemoeit zich met politiek Zuid-Korea voor top met president

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich vlak voor een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung gemengd in de politieke situatie van dat land. "Wat is er aan de hand in Zuid-Korea?", vraagt hij zich hardop af op Truth Social. "Lijkt wel een zuivering of een revolutie. Dat kunnen we niet hebben als we er zaken mee doen."

Zuid-Korea verkeerde maandenlang in politieke chaos nadat toenmalig president Yoon Suk-yeol in december de militaire noodtoestand had uitgeroepen. Hij werd geschorst, maar kon pas in april officieel worden afgezet door het constitutioneel hof. In juni won Lee de verkiezingen namens de progressieve oppositie.

Lee is nu voor het eerst sinds zijn aantreden aangekomen in de Verenigde Staten. Hij heeft om 18.00 uur een gesprek met Trump. De verwachting was dat de twee het met name over de militaire samenwerking en de handelstarieven tussen beide landen zouden hebben. De VS en Zuid-Korea sloten vorige maand een handelsovereenkomst.