Politico: nieuwe Britse premier appte met imitator stafchef Witte Huis

De Britse premier Andy Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als de stafchef van het Witte Huis, Susie Wiles. Dat melden functionarissen aan nieuwssite Politico. Binnen de Britse regering zou zijn gevreesd dat de telefoon van de stafchef opnieuw was gehackt.

Het kantoor van de premier zegt niet in te gaan "op zaken die de nationale veiligheid betreffen". Volgens een functionaris zijn er nadat Burnham premier werd "een paar" berichten uitgewisseld, maar waren deze niet van betekenis. De Britse ambassade in Washington zou zo bezorgd zijn geweest dat ze de situatie bij het Witte Huis hebben aangekaart.

Vorig jaar startte de FBI een onderzoek nadat meerdere Amerikaanse politici en zakenlieden sms'jes hadden ontvangen van iemand die beweerde Trumps stafchef te zijn. Wiles zou aan medewerkers hebben verteld dat de contacten op haar telefoon waren gehackt.