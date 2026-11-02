Weet je precies hoe je uitvaartpolis in elkaar steekt? De kans is groot dat hij ooit is afgesloten door je ouders, of door jezelf in de jaren negentig. Het bedrag dat gedekt is, is vaak een stuk lager dan wat een uitvaart nu kost. En daar moet je wat mee, als je de nabestaanden niet met problemen op wilt zadelen.

Veel uitvaartpolissen gaan nog uit van €3.000 tot €4.000, zegt Nick Brendel van vergelijkingssite Overstappen.nl . Een gemiddelde uitvaart kost volgens een NOS-analyse inmiddels rond de €10.000. Het verschil betalen je nabestaanden

Hoeveel kost een uitvaart nu?

De bedragen lopen uiteen. Het Verbond van Verzekeraars houdt het op gemiddeld €7.000. Overstappen.nl rekende in oktober 2026 met deze prijzen:

Soort uitvaart Totale kosten Crematie €6.000 tot €8.000 Natuurbegrafenis €6.000 tot €9.000 Traditionele begrafenis €9.000 tot €12.000

Het graf maakt het verschil. Een eeuwigdurend eenpersoonsgraf kost gemiddeld €5.250, en voor het delven en sluiten komt er €500 tot €1.200 bij. WEL schreef in juli al dat een uitvaart sinds 2017 zo’n 40 procent duurder werd

In cijfers

60,5 procent van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering (Overstappen.nl, januari 2026).

38,2 procent denkt dat een uitvaart minder dan €7.500 kost.

Ongeveer 1 op de 10 denkt dat €2.500 tot €5.000 genoeg is.

11,1 procent heeft niets geregeld.

Waarom keert mijn polis te weinig uit?

Er zijn twee soorten uitvaartverzekeringen. Een kapitaalpolis keert een vast bedrag in geld uit. Een naturapolis, zoals bij DELA of Monuta, levert een pakket diensten: de kist, het opbaren, de crematie of begrafenis.

Bij een kapitaalpolis zonder indexatie, het jaarlijks ophogen van het bedrag, blijft de uitkering staan op wat je ooit afsprak. Een polis van €4.000 uit 2005 keert ook in 2026 €4.000 uit.

Het kernprobleem is dat uitvaartverzekeringen niet meegroeien met de werkelijke kostenstijgingen. - Nick Brendel, Overstappen.nl

Een naturapolis groeit wel mee, maar niet per se even hard. DELA verhoogde zijn pakket de afgelopen tien jaar met gemiddeld 2,28 procent per jaar, staat in de productleeswijzer van 2024. De uitvaartkosten stegen volgens de NOS-analyse sinds 2017 met zo’n 4 procent per jaar.

Wat zit er niet in een naturapakket?

Het pakket dekt de basis. Grafkosten liggen vaak hoger dan wat het pakket vergoedt, en bij een natuurbegrafenis zit een afbreekbare kist er meestal niet in, schrijft Overstappen.nl. Wat er precies in zit, staat in je polisvoorwaarden. Extra’s als een dienst in de kerk, een advertentie, koffie en cake of een tweede volgauto betaal je vaak zelf.

“Een natura-uitvaartverzekering biedt minder keuzevrijheid dan mensen misschien denken”, zegt Brendel.

En als je familie een andere uitvaartondernemer kiest?

Dan krijgen ze geen pakket, maar een bedrag. Bij DELA was dat in 2024 minimaal €3.673. Het inkoopvoordeel van de verzekeraar vervalt dan. Verzekeraars en uitvaartondernemers spraken daarom af dat nabestaanden snel horen wat die keuze financieel betekent.

Een stel met twee oude polissen legt €12.000 bij

Een rekenvoorbeeld. Een echtpaar heeft elk een kapitaalpolis van €4.000 zonder indexatie en wil allebei begraven worden. Bij €10.000 per uitvaart betalen de kinderen €6.000 per uitvaart bij, samen €12.000, uit de erfenis of uit eigen zak. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat verzekeraars klanten moeten wijzen op het risico van onderverzekering.

Zo check je je eigen polis

Zoek het verzekerde bedrag of het pakket op je laatste polisblad.

Kijk of er “waardevast” of “indexatie” staat, en met hoeveel procent per jaar.

Lees bij een naturapolis wat er niet in zit: graf, grafsteen, catering, advertentie.

Vraag wat je familie krijgt bij een andere uitvaartondernemer.

Natuurbegrafenis gewenst? Vraag of de verzekeraar die dekt en of je die wens kunt vastleggen.

Schat het gat in met een kostenwijzer, zoals die van DELA, en spaar het verschil apart of verhoog je polis.

Meer weten?