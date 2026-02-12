Rutte ontwaart 'nieuwe eendracht' in NAVO

BRUSSEL (ANP) - De Verenigde Staten en de Europese NAVO-landen hebben volgens NAVO-topman Mark Rutte een nieuwe eensgezindheid gevonden. Europa begrijpt dat het meer moet bijdragen en de VS onderkennen dat de bondgenoten dat ook doen, meent Rutte. Hij beweert nog nooit zoiets gezien te hebben in vijftien jaar van NAVO-vergaderingen.

Onder de Amerikaanse president Trump eisen de VS dat Europa zichzelf gaat verdedigen, behalve dan met kernwapens. Zo kunnen de VS zich wijden aan de nieuwe grote rivaal China. De Amerikaanse onderminister Bridge Colby droeg die boodschap donderdag in overleg met NAVO-defensieministers nog eens uit, met de verzekering dat de VS die "nieuwe NAVO" niet in de steek zullen laten.

De Europese NAVO-landen en de VS bleken elkaar te vinden in de noodzaak van die verandering, zei Rutte. Hij ontwaarde een "echte verandering van denken, een eenheid van zienswijze". De Europeanen willen meer doen, "niet alleen omdat de VS het vragen, maar omdat we samen de dreiging zien".